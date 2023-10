Pyrochta po čtvrté prohře: Musíme hrát lépe a konce nějak dokopat

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi po sérii tří výher čtyřikrát za sebou prohráli a v tabulce klesli na 11. místo. Obránce Filip Pyrochta ale věří, že se Bruslařům opět začne dařit a budou bodovat. Základem je podle něj lépe zvládat koncovky utkání, dnes proti Kladnu Středočeši inkasovali rozhodující branku v 58. minutě.

"Musíme hrát lépe a konce nějak dokopat, abychom získali nějaký bod. Dostali jsme rozhodující gól těsně po oslabení, špatně jsme se vyrotovali a gól po teči," řekl Pyrochta novinářům po prohře 3:4 s Kladnem.

Zápas rozhodl v závěru svým druhým gólem na brankovišti pohotový Radek Smoleňák. "Když víme, že je tam takový hráč, tak ho musíme odklidit a snažit se, aby tam střely od modré nepřišly, protože on to umí tečnout," podotkl sedmadvacetiletý bek, který byl při rozhodující brance na ledě.

Bruslaři si tak připsali čtvrtou porážku za sebou a jejich rozpoložení není ideální. "Samozřejmě, je to špatné. Musíme se z toho jakkoliv dostat, hrát jednoduše. Myslím si, že dnes, i když jsme dotahovali, tak to nebyl z naší strany špatný zápas. Jen musíme hrát 60 minut, nejde to dvacet ani čtyřicet," řekl Pyrochta.

Mladé Boleslavi k úspěchu nepomohly ani tři využité přesilové hry. "Jsme jeden tým. To, že jdou přesilovky, je super, ale jdou nám docela i oslabení. Všichni, co hrajeme přesilovky, jsme rádi, že můžeme týmu pomoct a držet tempo. Je tam dvacet kluků, kteří bojují a je jedno, jestli fungují nebo nefungují přesilovky," uvedl obránce s reprezentačními zkušenostmi, který přišel do Mladé Boleslavi v létě ze Švédska.