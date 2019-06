Původní poštovna ze Sněžky se přestěhovala na vrchol Monínce

Na vrcholu sjezdovky v rekreačním areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku se 22. června 2019 otevřela roubená poštovna, která dříve stála 150 let na Sněžce a poté provizorně deset let v kempu pod Javorovou skálou.

Sedlec-Prčice (Příbramsko) - Na vrcholu sjezdovky v rekreačním areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku se otevřela roubená poštovna, která dříve stála 150 let na Sněžce a poté provizorně deset let v kempu pod Javorovou skálou. Uvnitř vznikla expozice o historii poštovny a turistické oblasti Toulava. Historická roubenice by navíc měla sloužit i jako poštovní místo a prodejna turistických známek, řekl ČTK ředitel areálu Monínec Jaroslav Krejčí.

Skupina nadšenců poštovnu v roce 2009 zachránila před zánikem. Rozebrali ji, odvezli přes Polsko ze Sněžky, zrenovovali a nové místo pro ni našli pod Javorovou skálou. K umístění na vrchol Monínce tehdy nezískali souhlas od úřadů, to se podařilo dojednat až nyní.

"Nepovedlo se to vyřídit s úředníky, protože je to chráněná krajinná oblast, a nebylo možné ji tam umístit. Takže se nouzově umístila do kempu Javorová skála," připomněl Krejčí.

Kromě potřebného povolení, jehož vyřizování zabralo zhruba půl roku, bylo nutné sehnat i řemeslníky a finance na přestěhování budovy. K novému rozebírání a stěhování se přistoupilo i proto, že kemp pod Javorovou skálou před rokem změnil majitele.

Poštovna našla na vrcholu Monínce nové využití. Kromě jiného má propagovat turistickou oblast Toulava, což je region na polovině cesty mezi Prahou a Šumavou. Rozprostírá se od Sedlčanska po Bechyňsko, od Mladovožicka po Milevsko a v širokém okolí Tábora a stává se stále oblíbenější turistickou destinací zejména pro lidi z hlavního města.