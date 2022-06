Původní Hyundai Ioniq končí

Už jen do července se budou továrně v korejském Ulsanu vyrábět automobily typu Hyundai Ioniq. Předobraz tohoto vozu ve formě studie se představil již v roce 2012, sériová produkce ovšem začala až v roce 2016.

Ioniq se stal prvním vozem, který nabízel tři typy elektrifikovaných pohonů. Kromě hybridu si zákazníci mohli koupit také plug-in hybrid a rovněž čistý elektromobil.

Přestože kapacita jeho vysokonapěťové baterie činila nejprve pouze 28 a později 38 kWh, díky promyšlené aerodynamice byl schopen dosáhnout poměrně solidního dojezdu na jedno nabití. Součinitel aerodynamického odporu Cx dosáhl jen 0,24, což byla tehdy nejlepší hodnota pro automobily tohoto segmentu.

Vůz získával ocenění také díky svému designu. Například má na svém kontě Red Dot Design Award. Navíc mu ženské motoristické novinářky přidělily titul Women´s World Car of the Year. Jen na evropském trhu se jich prodalo od konce roku 2016 do závěru 2021 téměř 136 tisíc kusů. V České republice se jich dosud zaregistrovalo do provozu necelých šest stovek.

Do historie se Ioniq zapisuje také tím, že jeho jméno doprovázené číselným označením) přebírají nové elektromobily současné generace. Prvním z nich je Ioniq 5.

Autonaelektřinu.cz