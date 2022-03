Putinův představitel Čubajs rezignoval a odjel z Ruska kvůli Ukrajině

Moskva - Anatolij Čubajs, tvůrce ruské privatizace a jeden z hlavních architektů ekonomických reforem 90. let, rezignoval na svůj aktuální post speciálního představitele Kremlu a odjel ze země. Neoficiální informace médií, která se odvolávala na anonymní zdroje obeznámené se situací, posléze potvrdil Kreml. Uvedl, že Čubajs odstoupil na vlastní žádost. Čubajs podle médií odjezd zdůvodnil nesouhlasem s ruským rozpoutáním války na Ukrajině.

Agentura Bloomberg uvedla, že jde o nejvýše postaveného oficiálního ruského činitele, který se po zahájení ruské invaze na Ukrajinu rozešel s Kremlem. Obdobně agentura Reuters napsala, že Čubajs je dosud nejvýznamnějším představitelem, který rezignoval poté, co Rusko začalo to, co nazývá "speciální vojenskou operací" na Ukrajině.

Sám Čubajs zavěsil telefon poté, co jej Reuters kontaktoval. Není známo, kde se nyní nachází.

Šestašedesátiletý Čubajs, místopředseda ruské vlády za prezidenta Borise Jelcina, byl jedním z posledních ruských reformátorů 90. let, který zůstával ve vysokých patrech ruské politiky. Na přelomu milénia stál u politického vzestupu Vladimira Putina a během jeho prezidentského působení zastával nejvyšší pozice ve velkých státních podnicích.

V závěru roku 2020 byl jmenován zvláštním prezidentovým představitelem pro vztahy s mezinárodními organizacemi pro dosažení cílů udržitelného rozvoje, připomněla agentura TASS.

Od doby, kdy Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, vláda zvyšuje tlak na kritiky tohoto kroku z řad Rusů. Ve svém projevu z minulého týdne Putin tvrdil, že Rusko je třeba očistit od "lůzy" a "zrádců".