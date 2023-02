Putinova údajná přítelkyně má podle investigativního webu asi 20 nemovitostí

Moskva - Vedle rezidence ruského prezidenta Vladimira Putina ve Valdaji v Novgorodské oblasti vznikl dům bývalé gymnastky Aliny Kabajevové, kterou média označují za jeho přítelkyni a matku tří jeho dětí. Do Valdaje za Putinem jezdí bývalá sportovkyně pravděpodobně po speciální železniční trati. Napsal o tom ruský investigativní web Projekt. Kabajevová podle webu fakticky vlastní dvacítku bytů a domů včetně penthousu v černomořském letovisku Soči o výměře 2600 metrů čtverečních.

Dřevěný dům pro Kabajevovou se ve Valdaji začal stavět v roce 2020 a dokončen byl o dva roky později. Dům má 1200 metrů čtverečních.

Kabajevová s dětmi stejně jako Putin při cestách do Valdaje pravděpodobně využívá speciální železniční trať, která končí na utajované stanici. Odtud pak Putinova přítelkyně létá do Putinovy rezidence vrtulníkem. Podobné železniční stanice se nacházejí i u Putinovy rezidence v Soči a jeho sídla Novo-Ogarjovo. Do těchto stanic Putin cestuje obrněným vlakem z nádraží v Moskvě, uzavřeného pro veřejnost.

Většina z dvacítky nemovitostí, které podle portálu Projekt Kabajevová vlastní, je vedena na její příbuzné nebo na podnikatele blízké Putinovi. Nejdražším z nich je penthouse v bytovém komplexu Korolevskij park (Královský park) v Soči. K penthousu patří bazén, patio nebo přistávací plocha pro vrtulníky. Uvnitř bytu je 20 pokojů, kinosál, sál na biliár, sauna, solárium nebo bar s tanečním parketem. O patro níže se nacházejí oddělené byty pro personál. Celková cena nemovitostí, jimiž Kabajevová disponuje, se podle Projektu pohybuje okolo 120 milionů dolarů (2,7 miliardy korun).