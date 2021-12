Putin žádal bezpečnostní záruky od Západu, chválil ruskou ekonomiku

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin během své výroční zhruba čtyřhodinové tiskové konferenci zdůraznil, že Rusko potřebuje od Západu záruky ohledně své bezpečnosti. Od toho, zda se Rusku podaří zajistit bezpečnost, se budou odvíjet jeho budoucí kroky, řekl prezident v reakci na otázku týkající se obav Západu ze soustřeďování ruských sil u ukrajinských hranic. Dodal ale, že o konflikt Moskva zájem nemá. Šéf Kremlu mimo jiné také hájil ruský zákon o takzvaných zahraničních agentech, který podle kritiků slouží k umlčování ruské opozice, chválil výkonnost ruské ekonomiky za pandemie a odmítl, že by Rusko mělo co do činění s rekordně vysokými cenami plynu v Evropě.

Putin zopakoval, že Rusko vnímá jako hrozbu možné rozšiřování Severoatlantické aliance směrem na východ a rozmisťování zbraňových systémů poblíž ruských hranic, zejména na Ukrajině. USA obvinil, že rozmístily střely doslova "na prahu" Ruska. Moskva v minulých dnech předložila USA a NATO návrhy, které by podle jejího názoru zaručily ruskou bezpečnost. Podle Putina je nyní míč na straně Západu, aby poskytl Rusku bezpečnostní záruky. Upozornil přitom, že Rusko má obavy z možné chystané vojenské operace Kyjevu proti proruským separatistům v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny.

Zákon, na jehož základě ruské úřady označují oponenty Kremlu, četné nevládní organizace a nezávislá média za "zahraniční agenty, dnes Putin hájil jako "mnohem liberálnější" než obdobný zákon v USA. Putin také popřel, že prominentní opoziční představitel Alexej Navalnyj, který je v současnosti vězněn, byl v loňském roce otráven. Navalného otravu nervově paralytickou látkou však v minulosti potvrdilo několik evropských laboratoří.

V odpovědích na otázky týkající se hospodářské a sociální situace šéf Kremlu prohlásil, že ruská ekonomika se ukázala v době pandemie nemoci covid-19 "připravenější na takové šoky" než ekonomiky jiných států. Uvedl, že letos čeká hospodářský růst na úrovni 4,5 procenta a zvýšení reálných příjmů občanů. Připustil, že letos lze v zemi očekávat osmiprocentní inflaci, upozornil ale, že ani jiným zemím včetně USA se nedaří naplňovat inflační cíle.

Za nespravedlivou označil dlouholetý ruský prezident kritiku, že Moskva zavinila rekordně vysoké ceny plynu v Evropě. Uvedl, že státní podnik Gazprom, který je klíčovým dodavatelem plynu do mnoha evropských zemí, včetně České republiky, podle něj plní všechny své závazky vůči odběratelům. Moskva se letos v souvislosti s růstem cen plynu stala terčem obvinění, že se omezováním dodávek snaží přimět Německo a Evropskou unii k rychlému povolení provozu plynovodu Nord Stream 2.

Putin mimo jiné odsoudil bojkot zimních olympijských her v Číně ze strany mnoha zemí. Podle Putina je za bojkotem snaha Západu omezit čínský rozvoj.

Prezident rovněž vyzval obyvatele Ruska, aby se nechali očkovat proti koronaviru. Podle jeho slov proočkovanost v Rusku nyní činí 59,4 procenta.