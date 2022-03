Putin: Za ruský plyn se musí od pátku platit v rublech

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes podepsal dekret, podle kterého se od pátku musí za ruský plyn platit v rublech. Zahraniční kupci mají podle dekretu peníze na rubly směňovat pomocí účtů v ruské bance. Putin rovněž prohlásil, že pokud se platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny.

"K nákupu ruského zemního plynu si musejí otevřít rublové účty v ruských bankách. Z těchto účtů se budou uskutečňovat platby za dodaný plyn," uvedl Putin. "Pokud se takové platby neuskuteční, budeme to považovat za nesplnění povinnosti ze strany kupce se všemi důsledky. Nikdo nám nic neprodává zadarmo a ani my nehodláme dělat charitu. To znamená, že stávající kontrakty budou zastaveny," varoval.

Dekret stanoví mechanismus, podle něhož by si měl každý kupec u ruské banky Gazprombank otevřít dva účty. Na devizový účet pak převede platbu v zahraniční měně. Gazprombank následně za tyto peníze nakoupí rubly a uloží je na rublový účet klienta. Z toho se pak uskuteční platba na účet ruské plynárenské společnosti Gazprom. "Kreml tak možná postupuje kvůli obavě, že se Gazprombank brzy také stane terčem sankcí," uvedli analytici ze společnosti Fitch Solutions.

Rusko je důležitým dodavatelem energetických surovin do Evropy. Tyto dodávky jsou nejsilnější pákou, kterou může Putin využít v boji proti sankcím, jež na Rusko uvalují západní země kvůli jeho útoku na Ukrajinu, píše agentura Reuters.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire a německý ministr hospodářství Robert Habeck dnes požadavek rublových plateb za plyn odmítli. Podle nich jde o nepřijatelné porušení smluv a vydírání. Obě země se podle ministrů připravují na zastavení dodávek plynu z Ruska