Putin vyzval k debatě o bezpečnosti s USA, pohrozil vývojem raket

Moskva - Rusko je připraveno obnovit rozhovory se Spojenými státy o bezpečnosti a strategické stabilitě. Po schůzi ruské bezpečnostní rady to dnes v Moskvě prohlásil prezident Vladimir Putin. Pokud ale USA zahájí výrobu raket středního a krátkého doletu, začne i Moskva pracovat na jejich vývoji, konstatoval.

"Bohužel to na mistrovství světa nevyjde. Zdraví je přednější. Musím vyléčit zraněné koleno, abych mohl vydržet sezonu až do konce, protože se to se mnou táhne od ledna letošního roku a pořád se s tím trápím. Nestihl bych se na mistrovství světa připravit," uvedl Veselý v tiskové zprávě České basketbalové federace.

"Na mistrovství světa jsem se hrozně těšil. Bohužel zdravotní důvody mi nedovolily se k národnímu týmu připojit. V kvalifikaci jsme udělali obrovský úspěch. Je mi líto, že si tam nemůžu s klukama zahrát," litoval Veselý, že přijde o první start basketbalistů na MS po 37 letech.

Naděje, že by se stihl dát dohromady, ukončil Veselý definitivním rozhodnutím čtyři týdny před úvodním zápasem na šampionátu, který Češi sehrají v neděli 1. září proti favorizovaným Spojeným státům americkým.

Putin promluvil o rusko-amerických vztazích krátce po rozhodnutí Washingtonu a Moskvy vypovědět smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Obě strany se opakovaně obviňují z jejího porušování. Dnes ruský prezident prohlásil, že Spojené státy vypověděly dohodu pod "vymyšlenou záminkou" a vážně tak zkomplikovaly situaci ve světě. "Vznikla zásadní rizika ohrožující všechny," citovala šéfa Kremlu agentura TASS.

Odpovědnost za zánik smlouvy INF leží plně na Spojených státech, řekl prezident. "Místo uvážlivého posouzení problémů mezinárodní bezpečnosti Spojené státy prostě škrtly mnohaleté úsilí namířené na snížení možnosti rozsáhlého vojenského konfliktu, a to i jaderného," uvedl šéf Kremlu.

"Rusko považuje za nezbytné bezodkladně obnovit plnohodnotné rozhovory o zajištění strategické stability a bezpečnosti. My jsme k tomu připraveni," uvádí se v Putinově prohlášení.

Putin pověřil ministerstva obrany a zahraničí a vnější rozvědku, aby "co nejpečlivěji" sledovaly kroky USA při rozmisťování raket středního a krátkého doletu. "Na rozmisťování amerických raket v těch či oněch regionech světa bude Rusko odpovídat výhradně zrcadlově," upozornil ruský prezident. "Pokud dostaneme hodnověrnou informaci, že USA dokončily vývoj a zahájily výrobu příslušných systémů, bude Rusko nuceno naplno zahájit vývoj analogických raket."

Rozhodnutí Spojených států odstoupit od smlouvy INF devalvuje a rozkolísá celou konstrukci globální bezpečnosti a obnoví závody ve zbrojení včetně smlouvy o strategických útočných zbraních a dohody o nešíření jaderných zbraní, varoval Putin. Smlouva o omezení strategických zbraních známá jako START vyprší v roce 2021 a její další osud je nejistý. "Takový scénář by znamenal obnovení nezadržitelných závodů ve zbrojení," řekl Putin.