Putin vyhlásil mobilizaci, Západ ji označuje za přiznání neúspěchu

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin ráno vyhlásil částečnou mobilizaci. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Západní státy Putin obvinil z jaderného vydírání a pohrozil odpovídající ruskou reakcí. Nynější mobilizace v Rusku je první od druhé světové války a její vyhlášení svědčí o tom, že Moskvě nevycházejí válečné plány, reagoval Kyjev. Putinova mobilizace je přiznáním neúspěchu jeho války na Ukrajině, zaznělo také od evropských představitelů.

"Naše ozbrojené síly dnes operují na linii dotyku, která přesahuje tisíc kilometrů, a čelí nejen neonacistickým formacím, ale v podstatě celé vojenské mašinérii kolektivního Západu," prohlásil Putin. Termín "neonacisté" využívá v případě Ukrajiny opakovaně. Vysoké představitele zemí NATO obvinil, že připouštějí použití zbraní hromadného ničení proti Rusku.

"Těm, kteří si dovolují taková prohlášení na adresu Ruska, chci připomenout, že naše země také disponuje různými prostředky ničení," uvedl Putin. "Pokud bude ohrožena územní celistvost naší země, použijeme všechny dostupné prostředky k ochraně našeho lidu," dodal. Cíl ruské operace na Ukrajině se podle něj nezměnil, je jím osvobození Donbasu, jak Moskva nazývá okupaci ukrajinských území. Putin také podpořil chystaná referenda o připojení k Rusku v okupovaných částech ukrajinského území.

Rusko povolá do armády 300.000 rezervistů, podle Putina to budou Rusové s vojenskou zkušeností.

Ministr obrany Sergej Šojgu podle stanice BBC poprvé od března hovořil o ruských ztrátách během invaze na Ukrajině a připustil, že tam zahynulo 5937 ruských vojáků. Ukrajinská armáda tvrdí, že Rusko přišlo zhruba o 55.000 lidí. Šéf ruského resortu obrany kromě toho řekl, že ukrajinská strana má 61.207 mrtvých a 49.368 zraněných. Podobná prohlášení stran konfliktu nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak řekl, že vyhlášení mobilizace bylo předvídatelné a svědčí o tom, že Moskvě nevycházejí její válečné plány. Ostatní Putinovy výroky byly podle něj rétorické a jejich cílem bylo přenést vinu za válku na Ukrajině a zhoršující se ekonomickou situaci Ruska na Západ. Podobně dnešní krok Moskvy hodnotili někteří evropští představitelé - jako přiznání neúspěchu ruské války ji označil německý kancléř Olaf Scholz, podle nizozemského premiéra Marka Rutteho je mobilizace znamením Putinovy paniky. Šéf Kremlu přiznává, že invaze na Ukrajinu selhává, myslí si britský ministr obrany Ben Wallace.

"Jeho (Putinovy) řeči o jaderných zbraní jsou něčím, co jsme mnohokrát slyšeli už dříve a nechává nás to chladnými," řekl Rutte. "Pseudoreferenda a mobilizace jsou známkou slabosti a selhání Ruska," napsala na twitteru americká velvyslankyně na Ukrajině Bridget Brinková. Spojené státy podle ní neuznají ruské nároky na anektované ukrajinské území a budou podporovat Kyjev tak dlouho, jak bude třeba. Čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo všechny strany k dialogu.

Český premiér Petr Fiala označil částečnou mobilizaci za snahu o další eskalaci Ruskem rozpoutané války na Ukrajině a dalším důkaz toho, že jediným agresorem je Rusko. Jako další eskalaci situace na Ukrajině označil Putinův krok úřad slovenské vlády. Polsko je připraveno udělat maximum, aby NATO i nadále co nejvíce podporovalo Ukrajinu, uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki. Vyzval i k dalším dodávkám zbraní Kyjevu.

Protiváleční aktivisté svolávají v Rusku na dnešní večer k celonárodnímu protestu proti částečné mobilizaci. "Tisíce mužů v Rusku - našich otců, bratrů a manželů - budou vrženi do válečného mlýnku na maso. Za co budou umírat? Proč budou matky a děti prolévat slzy?" uvádí hnutí Vesna v prohlášení, kde vyzývá lidi, aby dnes v 19:00 vyšli do center svých měst. Agentura AP uvedla, že mobilizace v Rusku pravděpodobně zvýší znepokojení lidí z války, není ale podle ní jasné, kolik lidí se odváží skutečně protestovat. Úřady totiž opozici a kritiku invaze na Ukrajině potírají.

List The Guardian poznamenal, že rozhodnutí Kremlu vyvolalo v Rusku šok. Agentura Reuters uvedla, že se rychle vyprodávají jednosměrné letenky z Ruska. Data na serveru Google Trends pak ukázala nárůst vyhledávání na Aviasales, což je v Rusku nejoblíbenější webová stránka pro nákup letenek. Vyprodaly se například přímé lety z Moskvy do Istanbulu a Jerevanu, což jsou destinace, kam Rusové mohou cestovat bez víz. Naopak prováleční blogeři a ruští ultranacionalisté rozhodnutí o částečné mobilizaci přivítají, poznamenal The Guardian.

Lotyšsko avizovalo, že z bezpečnostních důvodů nebude vydávat humanitární ani jiné druhy víz ruským občanům, kteří se budou chtít mobilizaci vyhnout. Riga nezmění ani stávající omezení vstupu do Lotyšska pro ruské občany, oznámil ministr zahraničí Edgars Rinkévičs. Pobaltské státy a Polsko tento týden začaly odmítat ruské turisty s odůvodněním, že by neměli cestovat, když jejich země válčí s Ukrajinou.

Ruské akcie po zahájení obchodování prudce klesly, hlavní index odepisoval kolem deseti procent. Ruský rubl pak vůči dolaru spadl nejníže za více než dva měsíce. Později akcie podstatnou část ztrát smazaly a rubl k euru se vrátil do zisku.

Částečná mobilizace v Rusku výrazně eskaluje konflikt na Ukrajině a přichází v době, kdy Rusko čelí ukrajinské protiofenzivě. Ta donutila ruské jednotky na některých místech ustoupit a vzdát se okupovaných území.