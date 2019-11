Putin: Východní Evropa zbohatne a začne zvažovat odchod z EU

Moskva - Státy východní Evropy mohou za několik let začít uvažovat o odchodu z Evropské unie. V projevu na investičním fóru v Moskvě to řekl ruský prezident Vladimir Putin. Stane se to podle něj kolem roku 2028, až se z nynějších příjemců peněz z unijní pokladny některé z nich stanou plátci.

Uvnitř EU vznikly kvůli zvláštnostem při rozdělování financí protiklady, upozornil Putin. Značná část daňových prostředků nejvyspělejších evropských států "jde na to, aby se udrželi nad vodou ti, kdo zatím nedosáhli určité úrovně hospodářského rozvoje," konstatoval. Dodal, že jde o desítky miliard eur.

"Někde na začátku roku 2028 některé země východní Evropy dosáhnou takové úrovně ekonomického rozvoje, že přestanou být příjemci grantů a nejrůznějších podpor z evropského rozpočtu a budou muset platit tak, jak to dělá Velká Británie," pokračoval prezident. "A nejsem si jist, zda je nenapadne totéž, co dnes Británii," prohlásil v narážce na záměr Londýna opustit Evropskou unii.

Evropská unie nyní debatuje o podobě svého příštího dlouhodobého rozpočtu pro roky 2021 až 2027. Země ze středu a východu bloku v něm zůstanou příjemci unijních peněz, velmi pravděpodobně ale získají méně než ve stávajícím období. O hlavních parametrech víceletého rozpočtu by měli šéfové států a vlád bloku jednat na summitu v prosinci. Velká Británie, která by z EU měla odejít na konci ledna 2020, patří k čistým plátcům do unijní kasy, vyjednanou však má výraznou slevu svých odvodů.