Putin: Vláda v Kyjevě je nelegitimní režim, k moci se dostal po převratu

Vladivostok (Rusko) - Vláda v Kyjevě je nelegitimní režim, který se k moci dostal po převratu v roce 2014, prohlásil dnes ruský prezident Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku. Podle ruských agentur také odmítl obvinění, že by Rusko porušovalo mezinárodní právo.

Rusko 24. února napadlo Ukrajinu, rozsáhlou invazi ale označuje za speciální vojenskou operaci. Západ reagoval uvalením četných protiruských sankcí.

Podle Putina má vítězství Trussové k demokratičnosti daleko

Způsob, jakým Británie vybírá své lídry, má k demokratičnosti daleko. Na hospodářském fóru ve Vladivostoku to dnes podle agentury Reuters poznamenal ruský prezident Vladimir Putin v souvislosti se zvolením Liz Trussové do čela Konzervativní strany a její následným úterním nástupem do čela britské vlády.

Dosavadní ministryně zahraničí v čele vlády vystřídala Borise Johnsona, který patřil mezi nejvýraznější podporovatele Ukrajiny čelící pod února ruské vojenské agresi. Moskva už předtím naznačila, že od nové šéfky vlády neočekává zlepšení britsko-ruských vztahů a Trussové zazlívá údajné protiruské postoje.

Nová premiérka vzešla z vnitrostranického hlasování konzervativců, kteří jí dali přednost před druhým finálním uchazečem, exministrem financí Rishim Sunakem.

Putin dnes ve svém prvním veřejném komentáři ke jmenování nové britské premiérky poukázal na skutečnost, že byla vybrána hlasy členů Konzervativní strany, nikoli celou zemí. "Lidé Velké Británie se v tomto případě nepodílí na změně vlády. Vládnoucí elity mají své dohody," řekl dlouholetý šéf Kremlu.

"Známe postoj toryů (konzervativců) k těmto otázkám, včetně vztahů s Ruskem. Je jejich věc, jak chtějí budovat vztahy s Ruskou federací," odpověděl dnes Putin na otázku ohledně perspektivy vztahů s Británií.

"Naší věcí je bránit naše zájmy a to budeme důsledně činit, o tom ať nikdo nepochybuje," zdůraznil podle Reuters ruský prezident.