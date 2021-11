Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin varoval Severoatlantickou alianci, aby na Ukrajině nepřekročila "červenou čáru". Tou by podle něj bylo rozmístění určitých útočných raket na ukrajinském území, uvedly ruské agentury. V takovém případě by Rusko "bylo nuceno jednat", zdůraznil šéf Kremlu. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko se dnes zmínil o možnosti rozmístit ruské jaderné zbraně na území své země, pokud by se alianční jaderné zbraně ocitly v Polsku.

Putin se v ruské metropoli zúčastnil investičního fóra. V projevu mimo jiné řekl, že doufá, že na všech stranách zvítězí zdravý rozum. Nicméně chce, aby si NATO bylo vědomo, že Rusko má samo obavy o vlastní bezpečnost spojené s Ukrajinou.

"Jestliže se na území Ukrajiny objeví nějaký druh útočných systémů, doba letu do Moskvy bude sedm deset minut a v případě hypersonických zbraní pět minut. Jen si to představte," uvedl Putin. "Co máme dělat při takovém scénáři? Budeme muset vytvořit něco podobného ve vztahu k těm, kteří nás takto ohrožují. A můžeme to udělat hned," dodal.

V této souvislosti připomněl, že Rusko právě úspěšně otestovalo novou námořní hypersonickou střelu, která bude předána ozbrojeným silám na začátku příštího roku. Při testu letěla podle něj pět minut rychlostí devětkrát vyšší, než je rychlost zvuku.

"Vytváření takových hrozeb (na Ukrajině) pro nás znamená červené čáry. Ale doufám, že k tomu nedojde. Doufám, že zvítězí zdravý rozum, odpovědnost jak pro naše země, tak pro světové společenství," řekl ruský prezident. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko zase pohrozil rozmístěním ruských jaderných zbraní ve své zemi, pokud by alianční jaderné zbraně skončily v Polsku.

Lukašenko dnes podle agentury Reuters dnes řekl, že požádá Putina, aby poskytl Bělorusku jaderné zbraně, pokud obdobné alianční zbraňové systémy skončí v Polsku. Podle běloruské státní agentury Belta Lukašenko v rozhovoru s ruským novinářem, ředitelem ruského mediálního konglomerátu Dmitrijem Kiseljovem "nevyloučil možnost rozmístění ruských jaderných zbraní v Bělorusku".

Podle ruské agentury RIA Novosti, která je součástí vzpomínaného konglomerátu, běloruský prezident "pohrozil" rozmístěním jaderných zbraní v Bělorusku, pokud jaderné zbraně členů NATO budou rozmístěny v Polsku. Agentura dodala, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dříve uvedl, že pokud Německo odmítne jaderné zbraně, tak ty mohou být rozmístěny v jiných evropských zemích, a to i ležících na východ od Německa. "(V takovém případu) navrhnu (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi vrátit jaderné zbraně do Běloruska," řekl Lukašenko podle RIA Novosti.

Dopoledne ministr zahraničí Spojených států Antony Blinken v Rize upozornil Moskvu, že jakákoli nová agrese Ruska na Ukrajině bude mít vážné důsledky. Šéf americké diplomacie se zúčastní dvoudenního setkání ministrů zahraničí 30 členských zemí NATO, které dnes v lotyšské metropoli začíná.