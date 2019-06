Putin: USA a Rusko zahájily jednání o prodloužení smlouvy START

Ósaka (Japonsko) - Spojené státy a Rusko zahájily konzultace o prodloužení smlouvy o omezení strategických jaderných zbraní (START). Na závěr summitu velkých světových ekonomik G20 v japonské Ósace to dnes řekl ruský prezident Vladimir Putin. Šéf Kremlu také prohlásil, že Rusko učiní všechno pro zlepšení vztahů s USA. Trump dnes také řekl, že USA zatím nevědí, jak zareagovat na rozhodnutí Turecka, tedy členské země Severoatlantické aliance, koupit ruský systém protiletecké obrany S-400.

Putin dal už začátkem tohoto měsíce najevo, že nechá za dva roky vypršet novou smlouvu START, neprojeví-li Spojené státy zájem o její prodloužení. Nynější dohodu START 3 podepsali v dubnu 2010 v Praze tehdejší prezidenti Ruska a USA Dmitrij Medveděv a Barack Obama. Její platnost končí v roce 2021. Rusko a Spojené státy se v poslední době vzájemně obviňují z porušování odzbrojovacích dohod.

Putin dnes prohlásil, že Moskva a Washington pověřily své ministry zahraničních věcí zahájením konzultací o prodloužení smlouvy START 3. "Ale ještě se nedá říct, zda to povede k jejímu prodloužení," prohlásil ruský prezident. Ten se už v pátek v Ósace sešel k dvoustranné schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. "Bylo to dobré setkání, velmi pragmatické," pochvaloval si dnes Putin.

Šéf Kremlu dnes také zdůraznil, že Rusko udělá pro zlepšení vztahů se Spojenými státy všechno, co může. Na novinářský dotaz, zda je pravděpodobné, že Spojené státy uvalí na Rusko nové sankce, Putin odpověděl, že je na rozhodnutí Washingtonu, jak nejlépe budovat vztahy s Moskvou.

USA zvažují reakci na turecký nákup zbraňového systému z Ruska

Podle Trumpa jsou Spojené státy kvůli tureckému nákuu protiraketového systému z Ruska ve složité situaci. V úvahu připadají i sankce, dodal. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po setkání s Trumpem řekl, že zakoupený systém bude Turecku dodán v první polovině července.

Trump ale zároveň vyjádřil pochopení pro tureckého prezidenta a obvinil administrativu svého předchůdce Baracka Obamy, že prodej amerického systému Patriot do Turecka zatížila podmínkami.

"Zvažujeme různá řešení. Je to problém, o tom není pochyb," řekl Trump po setkání s Erdoganem na okraj summitu G20 v Ósace.

Turecká vláda podepsala kontrakt s Ruskem na protiraketový systém za 2,5 miliardy dolarů (56,6 miliardy Kč) v roce 2017. Místo raket S-400 Pentagon nabídl Turkům americký systém Patriot. Ankara ale tvrdí, že by jej koupila jen v případě, že by nabídka Washingtonu byla tak dobrá, jako nabídka Moskvy.

Už minulý týden se objevily zprávy, že USA zvažují zavedení sankcí v případě, že Turecko nákup S-400 dokončí. Agentura Bloomberg tehdy napsala, že Trump konečné rozhodnutí odložil a že čeká na výsledek své schůzky s Erdoganem v Japonsku.

Turecký prezident dnes řekl, že v nákupu ruského systému nenastaly žádné komplikace a že nyní se pozornost Turecka upírá na proces dodávek, který očekává v první polovině července.

Vztahy mezi USA a Tureckem, které jsou významnými spojenci v NATO, se kvůli rozhodnutí Turecka nakoupit obranný systém od Rusů zkomplikovaly. Erdogan před chystaným setkáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Japonsku naopak zdůraznil, že nákup systému S-400 ukazuje na lepšící se vztahy mezi Tureckem a Ruskem. Pro Turecko bylo podle Erdogana prioritou, aby součástí dohody o nákupu ruského systému byla jeho společná výroba a převod technologií.

Systém S-400 není podle Washingtonu kompatibilní se zbraňovými systémy NATO. Bílý dům dříve Ankaru varoval, že nákupem riskuje i své členství v Severoatlantické alianci. Může být zrušen jak kontrakt na dodávku stovky nejnovějších amerických stíhaček F-35, tak i výroba jejich komponentů v Turecku.

Putin: Rusko i Saúdové chtějí prodloužit omezení dodávek ropy

Rusko a Saúdská Arábie jsou zajedno v tom, že je zapotřebí prodloužit dohodu Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců o omezení dodávek ropy na trh, a to o šest až devět měsíců. Putin to řekl po dnešním setkání se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem.

OPEC a jeho spojenci se loni v prosinci dohodli na snížení dodávek ropy na trh asi o 1,2 milionu barelů denně. Dohoda byla sjednána na šest měsíců a v platnost vstoupila začátkem letošního ledna. O dalším osudu dohody budou zástupci kartelu OPEC a jeho spojenců jednat začátkem příštího týdne.

"Budeme podporovat prodloužení (té dohody), Rusko i Saúdská Arábie," uvedl Putin. "Co se týče délky toho prodloužení, musíme ještě rozhodnout, zda to bude šest, či devět měsíců," dodal. Dohoda by podle něj měla být prodloužena ve své nynější podobě.

Cílem dohody je podpořit ceny ropy a omezit nadbytečné dodávky suroviny na trh. Šéf ruského státního investičního fondu RDIF Kirill Dmitrijev uvedl, že dohoda zvýšila příjmy ruského rozpočtu o více než sedm bilionů rublů (zhruba 2,5 bilionu Kč).

Cena severomořské ropy Brent od začátku letošního roku vzrostla o více než čtvrtinu. Podle analytiků by se však ceny ropy mohly dostat pod zvýšený tlak kvůli zpomalujícímu růstu světové ekonomiky a vysoké těžbě ve Spojených státech, které se k dohodě o omezení dodávek nepřipojily.