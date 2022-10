Putin: Údery na Ukrajině jsou odvetou za teroristické útoky proti Rusku

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes potvrdil, že ranní rozsáhlé údery napříč ukrajinským územím jsou odvetou za "teroristické útoky" proti Rusku včetně sobotního poškození strategického Kerčského mostu na anektovaný Krym. Střely dlouhého doletu podle něj zasáhly ukrajinská energetická, vojenská a komunikační zařízení. Ruské ministerstvo obrany následně uvedlo, že zasáhlo všechny stanovené infrastrukturní a vojenské cíle.

Ukrajinskými městy od východu na západ země včetně Kyjeva dnes dopoledne v několika vlnách otřásly výbuchy. Podle agentury Reuters se jednalo o největší koordinovaný útok na ukrajinské území od prvních týdnů ruské invaze. Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné a výpadky v energetické síti, v Kyjevě podle nich i záběrů na sociálních sítích rakety dopadly mimo jiné na budovu filharmonie, muzea, ale i dětské hřiště.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že útoky jsou součástí speciální vojenské operace, jak Moskva oficiálně nazývá svou invazi na Ukrajinu. Na tiskovém brífinku odkázal novináře s dotazy na ministerstvo obrany.

"Ruské ozbrojené síly dnes masivně zaútočily přesnými střelami s dlouhým doletem na cíle vojenského velení, komunikace a energetickou síť Ukrajiny. Účel útoku byl splněn. Všechny určené objekty byly zasaženy," řekl následně mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

"Je jasné, že ukrajinské tajné služby nařídily, zorganizovaly a provedly teroristický útok s cílem zničit klíčovou civilní infrastrukturu," řekl Putin k útoku na Kerčský most. Kyjev se k zodpovědnosti oficiálně nepřihlásil, ale například list The New York Times s odvoláním na anonymního ukrajinského představitele o víkendu napsal, že výbuch na mostě byl prací ukrajinských tajných služeb.

"Pokud budou pokusy o provedení teroristických útoků na našem území pokračovat, Rusko tvrdě odpoví v míře, která bude odpovídat hrozbě namířené na Ruskou federaci," řekl podle agentury TASS Putin na setkání s členy ruské bezpečnostní rady.

Ruským cílem musí být "úplné odstranění ukrajinského politického režimu", řekl dnes místopředseda bezpečnostní rady a ruský expremiér a exprezident Dmitrij Medveděv. Současná ukrajinská vláda podle něj bude vždy pro Rusko "představovat stálou, přímou a jasnou hrozbu".

"Odehrála se první epizoda. Další bude následovat," dodal k dnešnímu ruskému útoku Medveděv.