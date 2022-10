Putin tvrdí, že ukrajinské ztráty jsou sedmkrát až osmkrát vyšší než ruské

Moskva - Ukrajinské ztráty jsou sedmkrát až osmkrát vyšší než ruské, tvrdil dnes ruský prezident Vladimir Putin v debatním klubu Valdaj. Prohlásil zároveň, že Rusko nehodlá zasadit Ukrajině jaderný úder. "Nepotřebujeme to udělat. Nemělo by to žádný smysl, ani politický, ani vojenský," řekl.

"Ztráty (ukrajinských ozbrojených sil) místy - hovořím o tom s politováním - tyto ztráty bývají jeden k deseti, jeden k osmi, a to v neprospěch ukrajinských ozbrojených sil. V poslední době je to skoro vždy jeden ku sedmi, jeden ku osmi," prohlásil Putin podle agentury TASS. "(Ukrajinské velení) lidi vůbec nelituje. Cožpak skuteční vlastenci mohou něco takového dopustit? Jdou přímo touto cestou, klidně a na nic se neohlížejí, nepřemýšlejí," dodal.

Putin ponechal bez vysvětlení, jak souvisí jeho odhad ukrajinských ztrát s potřebou zmobilizovat 300.000 Rusů, poznamenal list Ukrajinska pravda v narážce na Putinem vyhlášenou "částečnou" mobilizaci. Pozastavil se také nad tím, že podle šéfa Kremlu Ukrajinci brání "nakradené miliardy" uschované v západních bankách, a ne svrchovanost a celistvost své země. Diktátora nenapadlo, že by Ukrajinci mohli bránit své rodiny před ruskými okupanty a genocidou; Putin si však myslí, že po Kyjevu chodí tisíce lidí s pochodněmi a svastikami, poznamenal ukrajinský list.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu minulý měsíc připustil, že na Ukrajině zahynulo 5937 ruských vojáků, zatímco ukrajinská strana má 61.207 mrtvých. Ukrajinský generální štáb odhaduje, že Rusko od začátku vpádu na Ukrajinu přišlo už skoro o 70.000 zabitých vojáků.