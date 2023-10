Putin tvrdí, že Rusové zlepšili své pozice téměř na celé frontě na Ukrajině

Moskva - Ruské síly zlepšily své pozice téměř na celé frontě na Ukrajině, prohlásil podle agentury Interfax v rozhovoru přenášeném ruskou státní televizí ruský prezident Vladimir Putin. Pozice ruských vojsk se podle něj zlepšily jak u Kupjansku a Avdijivky na východě Ukrajiny, tak také v Záporožské oblasti na jihu. Ukrajinští představitelé v minulých dnech připouštěli, že u Kupjansku a Avdijivky Rusové intenzivně útočí a že se tam odehrávají urputné boje.

"To, co se nyní děje podél celé kontaktní linie, se nazývá aktivní obrana. Naše vojska zlepšují své postavení prakticky v celém tomto prostoru. Na poměrně velkém prostoru," sdělil Putin v rozhovoru přenášeném stanicí Rossija-1. Dodal, že se to týká "jak kupjanského, tak také záporožského a avdijivského směru".

Ukrajinská protiofenziva, která začala v červnu, se soustředí zejména na Záporožskou oblast na jihu země, kde se ukrajinské síly snaží o postup směrem na jih na strategický Tokmak a Melitopol. V uplynulých měsících se na Kyjev ale opakovaně snášela kritika zejména západních médií, že ukrajinský postup není příliš rychlý. Četní analytici nicméně argumentují, že ukrajinská vojska musí překonávat dopředu připravené ruské obranné linie a hustá minová pole. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v září uvedl, že důležité je, že iniciativa je stále na straně Ukrajinců.

V posledním týdnu nicméně přišly zprávy o tom, že Rusové podnikají intenzivní tažení u Avdijivky v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny a že ukrajinská strana tam musí ruské útoky odrážet. V sobotu kromě toho velitel ukrajinských pozemních vojsk Oleksandr Syrskyj upozornil, že Rusové podnikají intenzivní útoky také u Kupjansku v Charkovské oblasti na severovýchodě země.