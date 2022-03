Putin trvá na rublových platbách za plyn, evropské země to odmítají

Moskva/Berlín/Praha - Ruský prezident Vladimir Putin dnes podepsal dekret, podle kterého musejí zahraniční kupci od pátku platit za ruský plyn v rublech. Prohlásil rovněž, že pokud se takové platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny. Francie, Německo či Rakousko už takový postup odmítly a hovoří o politickém vydírání. Podle nich jde o porušení stávajících smluv, které počítají s platbami v eurech.

Podle Putina si nově musejí zahraniční zákazníci otevřít rublové účty v ruských bankách a z nich pak odesílat platby za dodaný plyn. "Pokud se takové platby neuskuteční, budeme to považovat za nesplnění povinnosti ze strany kupce se všemi důsledky... To znamená, že stávající kontrakty budou zastaveny," uvedl ruský prezident.

Dekret stanoví mechanismus, podle něhož by si měl každý kupec u ruské banky Gazprombank otevřít dva účty. Na devizový účet převede platbu v zahraniční měně, Gazprombank následně za tyto peníze nakupí rubly a uloží je na rublový účet klienta. Z toho se pak uskuteční platba na účet ruské plynárenské společnosti Gazprom.

Evropští politici na oznámení Kremlu zareagovali jednotně. Německý kancléř Olaf Scholz s rakouským kolegou Karlem Nehammerem oznámili, že rublové platby za plyn odmítají. "Ve smlouvách je, že se platí v eurech. Ruskému prezidentovi jsem řekl, že to tak má zůstat a zůstane," řekl Scholz.

Stejně se vyjádřili francouzský ministr financí Bruno Le Maire a německý ministr hospodářství Robert Habeck. "V žádném případě nebudeme souhlasit s tím, aby se za dodávky plynu platilo jinou měnou, než jaká byla smluvně dohodnuta," řekl Le Maire. "Pro nás je důležité nenechat se od Putina vydírat," doplnil Habeck. Obě země se podle ministrů připravují na zastavení dodávek plynu z Ruska.

Rusko je důležitým dodavatelem energetických surovin do Evropy. Tyto dodávky jsou podle agentury Reuters nejsilnější pákou, kterou může Putin využít v boji proti sankcím, jež na Rusko uvalují západní země kvůli útoku na Ukrajinu.

Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela řekl, že bylo předem jasné, že pokud začne Rusko vyžadovat platby za plyn v rublech, Evropa na to nikdy nepřistoupí. Pokud Rusko dodávky ukončí, musí se podle něj udržet v chodu základní infrastruktura, aby měli občané dostatek energie a tepla.

Pokud by Rusko okamžitě zastavilo dodávky plynu, situace by prakticky neměla řešení, řekl poslancům bezpečnostního výboru českého parlamentu náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Problém by podle něho měla velká část celé Evropy, ve které ruské dodávky zajišťují 44 procent spotřeby. V Česku se podle Neděly těží zhruba dvě procenta celkové tuzemské spotřeby plynu, zbytek tvoří téměř výhradně ruský plyn.

České firmy ovšem nejsou přímým obchodním partnerem Gazpromu a plyn pro své zákazníky nakupují na evropských velkoobchodních trzích.