Putin slíbil Bělorusku dodávky vojenského vybavení

Moskva - Rusko a Bělorusko budou po uvalení západních sankcí kvůli invazi na Ukrajinu více spolupracovat, Moskva mimo jiné dodá do sousední země moderní vojenské vybavení. Podle agentury BelTA se na tom dnes dohodli ruský prezident Vladimir Putin a běloruský vůdce Alexandr Lukašenko.

Lukašenko a Putin mluvili i o cenách energií, běloruský vůdce slíbil dodávky moderních zemědělských technologií. Další podrobnosti BelTA neuvádí.

Lukašenko poskytl ruské armádě území své země k útoku na Ukrajinu, dosud se však zdráhal vstoupit do otevřené války s Ukrajinci. Ukrajinské úřady dnes varovaly, že se to může brzy změnit.

Podle velení ukrajinské armády ruské letadlo zaútočilo z Ukrajiny na běloruskou vesnici, přičemž tato akce má být záminkou, aby se Minsk do války na Ukrajině přímo zapojil. Podle Ukrajinského analytického centra by to mohlo být už v nejbližších hodinách. Běloruské ministerstvo obrany to popřelo.