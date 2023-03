Putin slíbil Africe bezplatně potraviny, pokud neprodlouží obilnou dohodu

Moskva - Rusko bezplatně poskytne africkým zemím potraviny, pokud po 60 dnech neprodlouží dohodu s Ukrajinou o dodávkách obilí, řekl dnes podle agentury TASS prezident Vladimir Putin na konferenci nazvané Rusko-Afrika v multipolárním světě. Turecko o víkendu ohlásilo pokračování dohody umožňující vývoz zemědělských produktů z ukrajinských přístavů přes Černé moře. Podle Moskvy je nyní prodlužena o 60 dnů, ukrajinský ministr infrastruktury Oleksandr Kubrakov ještě v sobotu tvrdil, že jde o 120 dnů.

"Pokud se po 60 dnech rozhodneme dohodu neprodloužit, jsme připraveni celý objem, který byl v předchozí době odeslán do zvláště potřebných afrických zemí, dodat z Ruska do těchto zemí zdarma," prohlásil dnes šéf Kremlu na parlamentní konferenci. Putin zároveň tvrdil, že do Afriky se dostalo jen malé množství vývozu obilí odblokovaného v rámci dohody a splnění ruských podmínek pro její obnovení je v zájmu afrického kontinentu.

Od začátku srpna loňského roku opustilo Ukrajinu podle Putina 827 lodí, ale do Afriky doputovaly pouze tři miliony tun obilnin, přičemž 1,3 milionu tun zamířilo do nejchudších zemí kontinentu. "Z celkového objemu obilí, obilnin vyvezených z Ukrajiny, šlo přibližně 45 procent do evropských zemí a pouze tři procenta do Afriky," uvedl šéf Kremlu. "Jak jsem řekl, téměř 45 procent šlo do nasycených evropských zemí, přestože celá dohoda byla prezentována pod záminkou, že je třeba zajistit zájmy afrických zemí," řekl ruský prezident.

Dohoda, kterou OSN a Turecko zprostředkovalo mezi Ruskem a Ukrajinou loni v červenci, byla v listopadu prodloužena s cílem bojovat proti globální potravinové krizi. Tu přiživila ruská invaze na Ukrajinu loni v únoru a ruská blokáda ukrajinských černomořských přístavů, poznamenala už dříve agentura Reuters.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan o víkendu ohlásil další pokračování černomořské obilné dohody, aniž by upřesnil, o kolik dnů. Prodloužení dohody potvrdil mluvčí OSN, ale ani on neupřesnil, na jak dlouho. Kyjev, Turecko a OSN usilovaly o stodvacetidenní prodloužení, což je i lhůta, na kterou byla dohoda původně uzavřena a poté už jednou prodloužena.

Místopředseda ukrajinské vlády a ministr infrastruktury Kubrakov dříve uvedl, že na světové trhy bylo díky dohodě dodáno 25 milionů tun ukrajinského obilí. Podle OSN 55 procent z tohoto množství bylo určeno rozvojovým zemím, napsala dříve agentura AP.