Putin si podle TASS myslí, že alkoholismus v Rusku se dá řešit

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin se domnívá, že problém alkoholismu v Rusku se dá vyřešit. Řekl to při schůzce s gubernátorem Magadanské oblasti, kde alkoholismus podle hlavy státu představuje zvláště palčivý problém.

Ten netkví v tom, že by snad v oblasti žili samí opilci, ale "určitě to souvisí s nedostatečnými možnostmi rozvoje sociální infrastruktury", zdůraznila hlava státu podle agentury TASS. Putin vysvětlil, že nemá na mysli jen školství a zdravotnictví, ale také kulturu a sport.

"Je nutné, aby lidé měli možnost se něčemu věnovat. Jsem si jist, že nikoliv zákazy, ale právě možnosti seberealizace a zajímavé koníčky jsou mimořádně důležité, to je přesně to, co pomáhá. Je to světová praxe a praxe naší země v posledních letech a máme v tom dobré výsledky," prohlásil prezident.

Podle TASS to nebylo poprvé, co Putin při jednání s gubernátory věnoval pozornost alkoholismu. Při srpnovém setkání se šéfem Vladimirské oblasti zdůrazňoval, že "nelze nic zakazovat" a ani přehnaně zvyšovat ceny lihovin, ale zapotřebí je propagovat zdravý způsob života. Tvrzení, že "mužici pijí a dál budou pít", odmítl jako primitivní. Ještě dříve při jednání s gubernátorem Kirovské oblasti Putin poukazoval na to, jak nízké příjmy a další problémy měst závislých na jediném podniku přispívají k rozmachu alkoholismu mezi obyvateli. Problém nelze zametat pod koberec ani lakovat narůžovo, zdůrazňoval.

Bojovat proti alkoholismu se pokoušeli i předchozí ruští vládci, ale vesměs uspěli jen dočasně. Prohibice vyhlášená během první světové války podle některých názorů přispěla ke svržení carského režimu. Protialkoholní tažení sovětského prezidenta Michaila Gorbačova zase provázelo ničení vinic. Úřady v poslední době vsadily na zdražování lihovin, což ve statistikách způsobilo pokles spotřeby alkoholu. Ten ale podle znalců kompenzuje zejména u chudších vrstev nepodchycená spotřeba nelegálně vyrobeného alkoholu anebo konzumace náhražek s obsahem lihu, která má ale mnohdy katastrofální následky i v podobě hromadných úmrtí.