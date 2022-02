Putin si podle Austina nepřál silnější NATO, ale přesně to se stalo

Varšava - Ruský prezident Vladimir Putin si podle amerického ministra obrany Lloyda Austina nepřál, aby NATO bylo silnější. Přesně to se ale stalo. Šéf Pentagonu na tiskové konferenci po schůzce se svým polským protějškem Mariusem Blaszczakem odmítl ve Varšavě tvrzení Moskvy, že se ruští vojáci stahují od hranic s Ukrajinou.

"To, co pan Putin nechtěl, bylo silnější NATO u jeho hranic, ale to je přesně to, co se stalo," řekl Austin. Při dnešní návštěvy Varšavy také potvrdil, že Spojené státy prodají Polsku 250 bojových tanků Abrams M1A1. Spojené státy v reakci na sílící napětí kolem Ukrajiny už do Polska poslaly 4700 dalších vojáků a bojové letouny F-15, počet příslušníků americké armády v této středoevropské zemi se tak více než zdvojnásobil.

Kolem hranice s Ukrajinou je rozmístěných okolo 150.000 ruských vojáků, Západ se obává případné ruské invaze. Rusko jednotky vyslalo na cvičení i do Běloruska, které s Polskem sousedí. Moskva odmítá, že by se chystala na Ukrajinu vojensky zaútočit.

Polský ministr obrany Blaszczak dnes řekl, že Varšava je připravená pomoci lidem, kteří by v případě konfliktu byli nuceni odejít z Ukrajiny.

Americký prezident Joe Biden vylučuje nasazení amerických vojáků na Ukrajině. Agentura Reuters ovšem podotýká, že někteří experti považují zvyšování počtu amerických vojáků v zemích jako Polsko za riskantní vzhledem k tomu, že znepřátelené armády se dostávají do těsné blízkosti. Varují, že konflikt by se pak mohl snadno přelít přes hranice.