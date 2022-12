Putin se snaží očernit Ukrajinu v očích Západu, napsal institut ISW

Kyjev/Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin stále hovoří o vyjednávání s Ukrajinou, nicméně nejde mu o mír, ale o to, aby Ukrajinu očernil v očích jejích západních stoupenců, uvedl ve své analýze americký Institut pro studium války (ISW). Podle něj se šéf Kremlu snaží vykreslit Kyjev jako neochotný ke kompromisu nebo i vůbec k tomu zapojit se do vážných jednání.

"Dohoda o příměří, ke které by došlo v brzké době a která by umožnila, aby si ruské síly mohly přes zimu odpočinout a přeskupit se, je však krajně nepravděpodobná," napsal americký institut. Vyjednávání o příměří vyžaduje čas a pozice Ukrajiny a Ruska jsou velmi vzdálené. Je nemožné si představit, že by takové příměří bylo odsouhlaseno v příštích měsících, dodal ISW.

Ukrajina za uplynulých 24 hodin odrazila ruské útoky poblíž 13 obcí na východě země, informoval dnes ráno ukrajinský generální štáb. Ruská armáda odpálila za uplynulý den pět raket, podnikla 20 náletů a rovněž 80 útoků ze salvových raketometů. Ukrajinské síly pak zasáhly čtyři ruské kontrolní body a pět oblastí, ve kterých se nacházely ruské jednotky, zbraně a vojenské vybavení, dodala ukrajinská armáda.

.