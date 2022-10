Putin se setká v Kazachstánu s Erdoganem, v Moskvě jedná šéf maďarské diplomacie

Astana/Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin se dnes v Kazachstánu setká se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Turecký prezident by během setkání mohl přijít s návrhy týkajícími se urovnání konfliktu na Ukrajině, uvedl podle agentury TASS poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. V Moskvě bude jednat maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, který má na programu schůzky s vedením ruské plynárenské společnosti Gazprom a energetické firmy Rosatom.

Ruský prezidentský poradce Ušakov ve středu připomněl, že Turecko pomohlo v létě dojednat takzvanou obilnou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. "Nyní se mluví o tom, že Turci mohou přijít s dalšími iniciativami v kontextu urovnání ukrajinského konfliktu," řekl Ušakov. Erdogan by podle něj také mohl hovořit o podobě jednání mezi Moskvou a Západem.

V Kazachstánu se Putin setká i s dalšími světovými lídry včetně katarského emíra Tamima bin Hamada Sáního. Během svého prvního setkání od začátku pandemie covidu-19 budou státníci hovořit mimo jiné o obchodní spolupráci mezi Ruskem a Katarem coby členy Organizace zemí vyvážejících plyn (GECF).

Do Moskvy už ve středu dorazil maďarský ministr zahraničí Szijjártó, který hodlá v ruské metropoli jednat o energetice. Už v úterý oznámil, že Maďarsko je proti uvalování dalších energetických sankcí na Rusko. Ke své cestě do Moskvy sdělil, že má dva důvody. "Říct, že chceme bezodkladné přerušení bojů a mírová jednání, a také zabezpečit dodávky energie do Maďarska nejenom na nadcházející zimu, ale také na léta dopředu," napsal na facebooku.