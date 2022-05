Putin se připravuje na dlouhodobý konflikt, soudí americké výzvědné služby

Washington - Spojené státy se domnívají, že ruský prezident Vladimir Putin se připravuje na dlouhodobý konflikt na Ukrajině a ani ruské vítězství na Donbasu na východě země by nemuselo válku ukončit. Na brífinku zákonodárců to dnes řekla ředitelka úřadu amerických výzvědných služeb (DNI) Avril Hainesová. Informovala o tom agentura Reuters.

Putin ve své strategii počítá s tím, že odhodlání Západu pomáhat Ukrajině a dodávat napadené zemi zbraně postupně zeslábne, dodala Hainesová. Ukrajina čelí ruské invazi od 24. února, Západ Kyjevu posílá zbraně a další pomoc.

Američtí zpravodajci odhadují, že Putin nepoužije jaderné zbraně, pokud nebude Rusko nebo jeho režim "v bezprostředním ohrožení". Přesto USA počítají s variantou, že by na Ukrajině v nacházejících měsících mohlo dojít k "nepředvídatelné a potenciálně eskalační trajektorii," protože Putinovy ambice přesahují aktuální možnosti ruské armády, uvedla Hainesová.

"Současný vývoj bojů zvyšuje pravděpodobnost, že prezident Putin sáhne k drastičtějším opatřením, včetně zavedení stanného práva, využití kapacit průmyslové výroby nebo případné vojenské eskalace, aby uvolnil zdroje potřebné k dosažení svých cílů," soudí šéfka americké výzvědné služby citovaná agenturou AFP.

K použití jaderných zbraní by Putina mohl dohnat dojem, že na Ukrajině válku prohrává nebo že se do bojů zapojila nebo chce zapojit Severoatlantická aliance. Pokud by se k tomu schylovalo, Moskva by nejdřív vyslala varovné signály, míní Hainesová.

"Rusové nevyhrávají a Ukrajinci nevyhrávají a jsme tu tak trochu v patové situaci," poznamenal před senátním výborem šéf americké vojenské rozvědky DIA Scott Berrier a dodal, že dosud bylo v tomto konfliktu zabito osm až deset ruských generálů.