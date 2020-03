Putin se necítí být carem a tvrdí, že nevládne, ale pracuje

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin si nemyslí, že jej lze označovat za cara. Car, jak vysvětlil agentuře TASS, jen vydává rozkazy, zatímco on sám pracuje každý den. "Pryč s carem!" vzkazují Putinovi obvykle opoziční aktivisté, protestující proti změnám v ústavě, které mu mohou umožnit setrvat v Kremlu až do roku 2036.

"To neodpovídá skutečnosti," odmítl Putin srovnání s někdejšími absolutistickými vládci Ruska. "Já přeci pracuji každý den, nepanuji jako car. Car sedí na trůně, hledí svrchu a dává příkazy. Sám si jen nasazuje korunu a obdivuje se v zrcadle. Ale já pracuji každý den," zdůraznil.

O změnách v ústavě, které již schválily obě komory parlamentu, zákonodárné sbory všech 85 regionů a také ústavní soud, mají Rusové hlasovat 22. dubna.

Putin v interview zdůraznil, že o jeho dalším postavení po roce 2024, kdy mu vyprší jeho šestiletý mandát v čele státu, rozhodne vůle většiny lidí.

"Zůstanete s námi navždy?" dotázal se novinář. "Budete-li si to přát," odvětil Putin.

Pousmál se také žertu, že "Putin není příjmení, ale funkce". Přesvědčoval ale, že ho ani nenapadlo, že bude u kormidla moci tak dlouho.

Putin je u moci již od počátku tisíciletí. Ústavní změny mohou umožnit sedmašedesátiletému Putinovi - pokud mu to zdraví a voliči dovolí - zůstat v nejvyšším úřadu další dvě šestiletá období až do roku 2036, kdy mu bude 83 let a bude mít za sebou 36 let u mocenského kormidla. Tím by překonal i komunistického diktátora Josifa Stalina, ale ještě by se nevyrovnal carovi Petru Velikému, který v období 1682 - 1725 vládl 43 let, poznamenala před časem agentura Reuters.