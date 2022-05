Putin se nechystá 9. května vyhlásit Ukrajině válku, uvedl Kreml

Moskva - Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes popřel, že by se ruský prezident Vladimir Putin chystal 9. května vyhlásit Ukrajině oficiálně válku, informuje agentura Interfax. Na možnost, že by se tak mohlo stát, upozornila tento týden americká televizní stanice CNN. Peskov zároveň podle Interfaxu popřel, že v tento den Rusko vyhlásí všeobecnou mobilizaci.

Impozantní vojenskou přehlídkou v Moskvě i v dalších městech Rusko 9. května tradičně slaví porážku nacistického Německa v roce 1945. V médiích se spekuluje, že Putin letos využije této příležitosti k oznámení vojenských úspěchů ve válce na Ukrajině, nebo naopak poukáže na eskalaci konfliktu a bude hovořit o potřebě většího nasazení. Oficiální vyhlášení války by mu podle CNN umožnilo mobilizaci záložníků a odvody branců. Moskva konflikt na Ukrajině nenazývá slovem "válka", a místo toho používá označení "speciální vojenská operace".

"Ne, je to nesmysl," odpověděl dnes Peskov na otázku novinářů, zda se Rusko chystá Ukrajině vyhlásit válku. Záporně odpověděl i na dotaz, zda má cenu přikládat význam zprávám západních médií, že Rusko může 9. května vyhlásit mobilizaci.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu dnes podle agentury TASS řekl, že vojenská přehlídka se 9. května uskuteční ve 28 ruských městech. Zúčastní se jí asi 65.000 lidí, přes 460 letounů a zhruba 2400 dalších exemplářů armádní techniky. Na konci dubna Kreml uvedl, že na letošní přehlídku Rusko nepozve zahraniční představitele. Ze zahraničí se přitom ozývá důrazná kritika ruské agrese na Ukrajině provázená protiruskými sankcemi.

Zpravodajská služba ukrajinského ministerstva obrany dnes na facebooku varovala, že by Rusko mohlo svoji vojenskou přehlídku uspořádat i v ukrajinském Mariupolu. Ten je od začátku března v obležení ruských sil a Moskva tvrdí, že ho Rusové mají pod svojí kontrolou, přestože ukrajinská strana to popírá. Do zničeného Mariupolu podle informací ukrajinské rozvědky dorazil Sergej Kirijenko, náměstek personálního šéfa Putinova úřadu, který má za úkol ve městě připravit na 9. května "slavnostní události".