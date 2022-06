Putin se na podzim zúčastní summitu největších světových ekonomik G20

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin se zúčastní summitu největších světových ekonomik G20, který se má konat na podzim v Indonésii. Podle agentury TASS to dnes uvedl Putinův poradce Jurij Ušakov. Západ kvůli ruské agresi vůči Ukrajině tlačil na to, aby Moskva byla z této skupiny vyloučena. Není zatím jasné, zda půjde o Putinovu osobní účast či zda vystoupí prostřednictvím videospojení.

"Ano, potvrdili jsme, že se s naší účastí počítá," uvedl Putinův zahraničněpolitický poradce Ušakov s tím, že je "ještě hodně času" na rozhodnutí, zda prezident poletí na schůzku plánovanou na 15. a 16. listopadu osobně či nikoliv. "Obdrželi jsme však formální pozvání, což je velmi důležité vzhledem k tomu, že na Indonésany je vyvíjen nátlak ze strany západních zemí," dodal.

Západní země v čele se Spojenými státy usilovaly o to, aby Indonésie, která letos skupině G20 předsedá, Rusko ze zasedání vyloučila po jeho útoku proti Ukrajině. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nicméně v neděli uvedla, že je pro účast Západu na zasedání i v případě, že na něm bude přítomen také ruský prezident. "Myslím, že bude lepší, když mu do očí řekneme, co si myslíme, pokud přijde," řekla.

Podle německého kancléře Olafa Scholze je G20 důležité fórum, které nelze kvůli ruské agresi bojkotovat, o své účasti na tomto vrcholném setkání chce proto rozhodnout až později. Varoval rovněž před pádem do pasti ruského prezidenta Putina, který se snaží tvrdit, že svět je rozdělen na Západ a všechny ostatní.

Indonéský prezident Joko Widodo bude ve čtvrtek jednat v Moskvě, kam zamíří z Ukrajiny. Podle agentury AFP bude prvním asijským vůdcem, který od vypuknutí války navštíví obě znesvářené země. Pozvánku na summit obdržel také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten odpověděl, že se zúčastní alespoň cestou videokonference.

Už loni v říjnu se Putin zúčastnil summitu G20 v Římě kvůli pandemii covidu-19 jen přes videospojení.