Putin se kvůli případům koronaviru ve svém okolí uchýlí do izolace

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes uvedl, že kvůli případům koronaviru ve svém okolí se musí uchýlit do izolace. Kreml to oznámil poté, co se v pondělí Putin osobně v Moskvě setkal se syrským prezidentem Bašárem Asadem, který ale covid-19 prodělal již v březnu. Prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov upřesnil, že Putin je zcela zdráv.

"Vladimir Putin oznámil, že z důvodu případů koronavirového onemocnění ve svém okolí je po určitou dobu nucen dodržovat režim samoizolace," citovala agentura TASS z prohlášení tiskového oddělení Kremlu.

Putin se tak zúčastní pouze virtuálně jednání Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti (ODKB), které se má v tádžickém Dušanbe uskutečnit tento týden, i dalších událostí, upřesnil Kreml.

Na konci června šéf Kremlu sdělil, že se dříve nechal očkovat ruskou vakcínou proti covidu-19 Sputnik V.