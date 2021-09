Putin se kvůli případům koronaviru ve svém okolí uchýlí do izolace

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes uvedl, že kvůli případům koronaviru ve svém okolí se musí uchýlit do izolace. Kreml to oznámil poté, co se v pondělí Putin osobně v Moskvě setkal se syrským prezidentem Bašárem Asadem, který ale covid-19 prodělal již v březnu. Prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov upřesnil, že Putin je zcela zdráv a měl na covid-19 negativní test.

"Vladimir Putin oznámil, že z důvodu případů koronavirového onemocnění ve svém okolí je po určitou dobu nucen dodržovat režim samoizolace," citovala agentura TASS z prohlášení tiskového oddělení Kremlu. Není přitom jasné, jak dlouho ruský lídr v izolaci zůstane. Ruský prezident se o své samoizolaci původně zmínil už při telefonickém rozhovoru s tádžickým prezidentem.

Putin se tak zúčastní pouze virtuálně jednání Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti (ODKB), které se má právě v tádžickém Dušanbe uskutečnit tento týden, ale i dalších událostí, upřesnil Kreml. Peskov ubezpečil, že prezident bude i nadále plnit své povinnosti.

Putin má ukončené očkování ruskou vakcínou proti covidu-19 Sputnik V. Druhou dávku dostal v dubnu, připomněla tisková agentura AP.

V pondělí se Putin několikrát objevil na veřejnosti. Vyjma schůzky s Asadem pozdravil ruské paralympijské sportovce a ukázal se také na vojenském cvičení, které Rusko pořádá společně s Běloruskem. Už při setkání se sportovci se zmínil, že ho možná čeká izolace. "Myslím, že budu muset brzy do karantény, mnoho lidí kolem je nemocných," citovala ho v pondělí agentura Ria Novosti.

Na otázku, proč Putin vystupoval na veřejnosti, přestože věděl, že v jeho okolí jsou nemocní, Peskov sdělil, že rozhodnutí o izolaci bylo učiněno poté, co "lékaři dokončili testování a své procedury". Prezidentský mluvčí podtrhl, že Putin během pondělních událostí neohrozil ničí zdraví.

Ruské denní přírůstky koronavirové nákazy se v posledních týdnech pohybují mezi 17.000 a 18.000. Moskva také denně hlásí téměř 800 nových úmrtí pacientů s covidem-19, což je nejvíce od začátku pandemie. V zemi však neplatí téměř žádná koronavirová omezení.

Rusko zveřejňuje dvě statistiky obětí koronaviru. Podle jedné, která je aktualizována na denní bázi, v zemi zemřelo přes 194.000 lidí s covidem-19. Druhá bilance, do níž jsou zahrnuti i lidé, u nichž se nákaza prokázala posmrtně, eviduje od loňského dubna do letošního července zhruba 365.000 úmrtí.