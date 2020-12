Putin se ještě nerozhodl, zda bude v roce 2024 opět kandidovat

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin se stále ještě nerozhodl, zda bude při příštích prezidentských volbách v roce 2024 na funkci hlavy státu kandidovat. Řekl to dnes na své výroční tiskové konferenci. Novou kandidaturu mu umožnily letos schválené změny v ústavě Ruské federace.

"Ještě jsem se nerozhodl, jestli do voleb v roce 2024 půjdu, nebo ne," odpověděl Putin na otázku, zda využije tuto možnost, kterou mu úprava základního zákona poskytla. "Udělat to, nebo neudělat, uvidím," dodal s tím, že to záleží i na občanech.

S návrhem první ústavní reformy od přijetí základního zákona v roce 1993 přišel Putin v polovině ledna, oficiálně kvůli posílení role parlamentu při vytváření vlády či sociálním garancím. Mezitím se v balíku změn objevila také možnost "vynulovat" dosavadní prezidentské mandáty, což Putinovi umožňuje znovu kandidovat v roce 2024 a poté se případně ucházet o ještě další šestileté období.