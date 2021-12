Putin se chystá během týdne předložit USA bezpečnostní návrhy

Soči (Rusko) - Ruský prezident Vladimir Putin dnes uvedl, že Rusko v příštích dnech, během týdne, předá Spojeným státům své návrhy ohledně bezpečnosti. Rusko svou nabídku Američanům učiní "maximálně veřejně", řekl Putin podle TASS po jednání s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem v černomořském letovisku Soči na jihu země.

"Tato otázka je provokativní," odpověděl Putin novinářům na otázku, zda se Rusko chystá či nechystá napadnout Ukrajinu. Rusko podle Putina vede mírumilovnou politiku, ale má právo zajistit si svou bezpečnost ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě. Netečně přihlížet případnému vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance by z ruského hlediska bylo podle Putina "zločinnou nečinností", protože má důvody předpokládat, že v případě vstupu do NATO by Ukrajina na svém území rozmístila zbraně ohrožující Rusko. A NATO si podle Putina již nyní počíná vůči Rusku "jasně konfrontačně". Současně ruský prezident ujišťoval, že nechce žádnou konfrontaci, a ujišťoval o připravenosti pokračovat v dialogu se Spojenými státy.

Americký prezident Joe Biden během úterního jednání Putina varoval, že Západ uvalí na Rusko "silná ekonomická a jiná opatření", pokud Kreml spustí nový útok proti Ukrajině, zatímco Putin požadoval záruky, že se NATO nebude rozšiřovat dále na východ.

Biden se podle svého poradce Jakea Sullivana k ničemu nezavázal a neučinil Putinovi ani žádné ústupky. Zopakoval, že prezident stále zastává ten názor, že všechny státy mají možnost "svobodně si vybrat" své spojence.

Putinův poradce Jurij Ušakov uvedl, že Moskva neočekávala okamžitý průlom v napjatých vztazích. Oba prezidenti podle něj ale "projevili ochotu pokračovat v praktické práci a začít diskutovat o citlivých otázkách, které Moskvu vážně znepokojují".

Oba prezidenti jednali prostřednictvím videokonference dvě hodiny. Očekávalo se, že se budou věnovat hlavně krizi kolem Ukrajiny, k jejímž hranicím Rusko stahuje své vojáky.

Rusko v březnu 2014 - po svržení a útěku proruského prezidenta Viktora Janukovyče z Kyjeva - anektovalo ukrajinský poloostrov Krym. Vzápětí v Donbasu na ruskojazyčném východu Ukrajiny vypukl konflikt proruských separatistů s vojsky nové prozápadní vlády v Kyjevě, který si dosud vyžádal více než 13.000 mrtvých. Kyjev a Západ obviňují Rusko z vojenské podpory povstalců, Moskva to popírá.