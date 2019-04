Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes řekl, že Rusové a Ukrajinci by mohli mít prospěch ze společného občanství. Učinil tak poté, co nově zvolený prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský navrhl poskytnout občanství zástupcům všech národů, které trpí autoritářskými a korupčními režimy, v první řadě Rusům. Příští hlava ukrajinského státu reagovala na sobotní prohlášení Putina v Pekingu, že Moskva přemýšlí nad možností poskytnout občanství všem obyvatelům Ukrajiny.

"Velmi dobře," odpověděl Putin podle agentury TASS na dálku Zelenskému. "Vypovídá to o tom, že se domluvíme, zřejmě proto, že máme mnoho společného," řekl Putin s tím, že má na mysli spřízněnost ruského a ukrajinského národa. "Už mnohokrát jsem mluvil o tom, že Ukrajinci a Rusové jsou bratrskými národy. Ba co víc, myslím si, že je to ve skutečnosti jeden národ se svými kulturními, jazykovými a historickými odlišnostmi, ale podle mého názoru - jeden národ."

"Jestli budou (Ukrajinci) udělovat občanství Rusům na Ukrajině a my Ukrajincům v Rusku, velmi rychle dosáhneme shody a kýženého výsledku," kterým je podle Putina společné občanství. "Toto nelze než přivítat," dodal a projev k novinářům zakončil ukrajinským pozdravem na rozloučenou.

Šéf Kremlu minulý týden podepsal dekret, který výrazně usnadňuje lidem ze separatistického Donbasu získat občanství Ruské federace. Ukrajina se proti tomu ohradila a stěžovala si Radě bezpečnosti OSN.

V Rostovské oblasti se dnes zároveň otevřelo prvním centrum, které ve zjednodušeném řízení vydává ruské pasy obyvatelům ze sousedního ukrajinského separatistického regionu.