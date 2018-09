Vladivostok (Rusko) - Ruské vedení je připraveno usilovat o takový text mírové smlouvy s Japonskem, který by přijaly národy obou zemí. Po setkání s japonským premiérem Šinzóem Abem to ve Vladivostoku prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Mírová smlouva mezi oběma zeměmi nebyla po druhé světové válce uzavřena kvůli územnímu sporu o původně japonské ostrovy na jihu Kuril anektované Ruskem.

"Dotkli jsme se problému mírové smlouvy," popsal Putin debatu o tématu, které před schůzkou Abe označil za ústřední bod jeho rozhovoru s ruským prezidentem. Putin ale optimistická očekávání po schůzce mírnil. "Tato otázka se řeší po desetiletí a bylo by naivní předpokládat, že ji vyřešíme za hodinu," řekl ruský vůdce novinářům.

Moskva je přesto ochotna hledat "vyústění, které by uspokojilo Rusko i Japonsko a které by přijal lid obou zemí," konstatoval Putin. Rusko opakovaně označuje anexi jižních Kuril za nezvratný výsledek druhé světové války. Připouští realizaci společných projektů na zabraných ostrovech, na své svrchovanosti ale trvá.

Za známku pokroku označil Putin dohodu o navázání spolupráce mezi ministerstvy obrany Ruska a Japonska, tedy států, které za druhé světové války stály proti sobě. Už v říjnu má podle agentury TASS do Ruska přicestovat náčelník generálního štábu japonské armády.

Značnou pozornost věnovali dnes oba státníci situaci na Korejském poloostrově. Moskva a Tokio budou podle Putina pokračovat v těsných kontaktech v zájmu podpory mezikorejského dialogu a s cílem urovnat spory politickou a diplomatickou cestou.

Abe podle agentury TASS vyjádřil ochotu své země podpořit severokorejskou ekonomiku, ovšem pod podmínkou, že Pchjongjang vnese jasno do osudu japonských občanů, které unesla severokorejská rozvědka.

Tajné služby KLDR zavlekly v 70. a 80. letech do Severní Koreje 17 Japonců, jež později využívaly při výcviku svých agentů, kteří se od unesených učili japonštinu a japonské reálie. Pět unesených se vrátilo do vlasti, osm dalších údajně zahynulo při nehodách. Únos zbývajících čtyř Pchjongjang popírá. Tokio ale informace o úmrtích nepovažuje za věrohodné a požaduje jejich prošetření, případně návrat dosud žijících unesených do země.

Abe se bude od úterý účastnit třídenního Východního hospodářského fóra, které Rusko už počtvrté ve Vladivostoku pořádá. Japonský premiér s sebou přivezl delegaci 200 manažerů a podnikatelů. Kromě japonského premiéra se akce účastní nejvyšší představitelé Číny, Jižní Koreje a Mongolska a zástupci dalších deseti států.