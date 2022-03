Putin: Rusko nemá žádné špatné úmysly vůči sousedům

Moskva - Rusko se bude dál rozvíjet bez ohledu na to, jak je situace těžká, prohlásil dnes ruský prezident Vladimir Putin. Během ceremonie vztyčování vlajky na nové ruské lodi Maršal Rokossovskij, která má zajistit zásobování Kaliningradu, ruské enklávy na březích Baltu, apeloval na sousední státy, aby nestupňovaly napětí a nepřijímaly sankce, ale aby normalizovaly vztahy s Ruskem. Řekl, že Rusko nemá špatné úmysly vůči svým sousedům. Všechny ruské akce podle Putina vznikají výlučně v reakci na protiruské kroky.

"Chci ještě jednou zdůraznit, že nemáme žádné špatné úmysly vůči svým sousedům. Poradil bych jim, aby nevyhrocovali situaci, nepřijímali omezení," řekl Putin podle agentury TASS. Nevidím zde žádnou nezbytnost situaci vyostřovat či zhoršovat naše vztahy. Všechny naše akce, pokud k nim dojde, vždy vznikají výlučně v reakci na nějaké nikoliv přátelské kroky proti Rusku," prohlásil.

Vyzval také partnery ze sousedních zemí, aby "se zamysleli nad tím, aby normalizovali vztahy, normálně spolupracovali, normálně rozvíjeli vztahy".

Rusko 24. února na Putinův rozkaz napadlo Ukrajinu a rozpoutalo tím největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Boje si podle zpráv, které nelze nezávisle ověřit, vyžádaly již tisíce mrtvých, oběti jsou i mezi civilisty. V reakci na invazi Západ přijal tvrdé sankce proti Rusku.

Západ svým "počínáním kolem Ukrajiny" podle mluvčí ruské diplomacie uskutečňuje "část plánu na zničení Ruska", napsal TASS. "V principu vše, co teď dělají, je součástí rozsáhlého plánu," řekla mluvčí Marija Zacharovová ruské armádní televizi Zvezda. "Všichni tvrdí jedno, a sice že chtějí zničit ruskou ekonomiku, zničit Rusko. Chtějí to udělat tak aby všechno ruské bylo zničeno," dodala. Tyto plány se podle Zacharovové nezměnily od dob studené války a Rusové by si neměli dělat žádné iluze, že by Západ chtěl s Ruskem žít v míru a harmonii.