Putin: Rusko nemá problém s prodejem svých energií, poptávka je vysoká

Vladivostok (Rusko) - Rusko nemá žádný problém s prodejem svých energetických surovin, poptávka je vysoká po celém světě a například vývoz energií z Ruska do Číny je na vzestupu. Na ekonomickém fóru ve Vladivostoku to dnes řekl ruský prezident Vladimir Putin. Sankce, které západní státy na Rusko uvalily za jeho invazi na Ukrajinu, podle Putina nefungují.

Ruský prezident řekl, že Západ se sankcemi snažil Rusko odstřihnout od příjmů z prodeje rozsáhlých energetických zdrojů, jimiž Rusko disponuje, to se mu ale nepodařilo. Myšlenku lídrů Evropské unie zavést cenový strop na ruský plyn pak označil za hloupou. Takový krok by podle něj pouze vedl k dalšímu růstu ceny.

"Sankce na plynovod Nord Stream 2 zavedli Američané, protože chtějí prodávat více svého drahého plynu," řekl Putin. Nord Stream 2 už je dokončen, vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa paralelně s plynovodem Nord Stream 1. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu ale Německo odmítlo vydat provozovateli plynovodu povolení k zahájení komerční činnosti a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by plynovod mohl být zprovozněn.

Návrh na zastropování cen ruského plynu chtějí v pátek v Bruselu projednat ministři zemí EU zodpovědní za energetiku. Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela dnes ale řekl, že Česká republika se otázku možného zastropování cen plynu z Ruska pokusí z programu jednání ministrů vyjmout.

Hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do EU tak zůstává Nord Stream 1. Ten je ale od minulého týdne mimo provoz, podle Moskvy kvůli technickým problémům kolem jediné funkční kompresorové turbíny, jejíž servis zajišťuje německá společnost Siemens Energy. Údržbářské práce ale komplikují západní sankce zavedené vůči Rusku. Putin řekl, že další turbíny odeslané k údržbě by měly být vráceny přímo do Ruska, pak bude podle něj možné plynovod Nord Stream 1 znovu zprovoznit.

Provozovatelem plynovodu Nord Stream 1 je konsorcium Nord Stream AG se sídlem ve Švýcarsku, většinový podíl v něm ale drží ruská plynárenská společnost Gazprom. Nad ní má kontrolu Kreml. Za to, že Nord Stream 1 je mimo provoz, podle Putina mohou západní sankce a postoj Německa.

"Polsko zastavilo plynovod Jamal-Evropa," řekl Putin k plynovodu, který přiváděl ruský plyn přes Bělorusko do Polska a do Německa. Stejně tak Ukrajina se v květnu z vlastní iniciativy rozhodla zastavit tranzit ruského plynu přes měřicí stanici Sochranovka, což zdůvodnila ruskou invazí. Objem ruského plynu dodávaného do EU přes ukrajinské území se tak snížil zhruba o třetinu.

Putin řekl, že Gazprom stojí o dlouhodobé smlouvy na dodávky plynu a je připraven spolupracovat s jakoukoliv zemí, která projeví zájem. Zprovoznit je tak podle něj stále možné i plynovod Nord Stream 2, i když ruský plyn by měl být primárně určen k podpoře rozvoje Ruské federace.

Ruský prezident poznamenal, že spolupráce s Ruskem v energetice je pro Evropu prospěšná. Evropa měla konkurenční výhodu, když využívala levný ruský plyn. Evropský trh s energiemi už ale není výhodný, řekl Putin. Vzhledem k tomu, že poptávka po plynu a energiích obecně je ve světě obrovská, Rusko prodává svůj plyn do celého světa, zejména ale do Asie, dodal ruský prezident.

Premiér Petr Fiala v úterý řekl, že Česká republika a Polsko obnovily spolupráci na přípravě plynovodu Stork II, který by propojil obě země. Projekt byl připraven už před lety, podle médií o něj ale Poláci pak ztratili zájem. Situaci změnila až válka na Ukrajině a s ní související komplikace kolem dodávek ruských surovin.