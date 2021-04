Putin: Rusko nechce spálit mosty, ale tvrdě odpoví na provokace

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin v dnešním projevu varoval Západ před překonáním "nepřekročitelných mezí" ve vztazích s Ruskem. Kudy nepřekročitelná "červená čára", povede, to bude podle něj určovat v každém konkrétním případě samotné Rusko. Putin v letošním projevu před ruským federálním shromážděním zkritizoval Západ za "nezákonné" sankce a za údajnou přípravu státních převratů v ruském okolí. Puč a vražda hlavy státu se podle Putina chystala také v Bělorusku, které je nejbližším spojencem Moskvy. Rusko podle šéfa Kremlu hájí své zájmy ve světě, činí tak ale v souladu s mezinárodním právem.

Rusko nechce spálit mosty, ale na zahraniční provokace odpoví tvrdě a rychle, zdůraznil Putin. Žádnou konkrétní západní zemi přitom ovšem přímo nejmenoval.

"Pokud někdo vnímá naše dobré záměry jako netečnost či slabost a sám chce spálit či dokonce vyhodit do povětří mosty, měl by vědět, že Ruská odpověď bude asymetrická, rychlá a tvrdá," prohlásil dlouholetý ruský vládce. "Organizátoři jakýkoliv provokací, ohrožujících základní zájmy naší bezpečnosti budou litovat toho, co spáchali, jak už dávno nelitovali," dodal Putin a dočkal se potlesku svých posluchačů ve výstavní síni Manéž u Kremlu v centru hlavního města.

Vztahy Ruska se Západem prudce ochladly poté, co po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče v Kyjevě země na jaře 2014 anektovala ukrajinský Krym a podpořila ozbrojené povstání proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. Na akce, které Moskva vysvětlovala jen jako reakci na západními zeměmi organizovaný převrat v Kyjevě, Západ odpověděl sankcemi. Bělorusko po prezidentských volbách z loňského srpna, jejichž vítězem úřady opět prohlásily Alexandra Lukašenka, zažilo bezprecedentní vlnu masových protestů proti zfalšování voleb a za odstoupení Lukašenka. Ten za podpory Moskvy ale neodstoupil a protesty potlačil. Západ uvalil na Lukašenka a jeho spolupracovníky sankce. V minulých dnech Minsk a Moskva oznámily, že byl překažen pokus o atentát na Lukašenka.

Putin dnes promluvil v době, kdy napětí v Rusku i na mezinárodní úrovni dál roste. Opět se vyostřuje situace na východě Ukrajiny a už tak napjaté vztahy se Západem se v posledních týdnech dále zhoršily. Ruské diplomaty v posledních dnech vyhostily Spojené státy, Polsko a také Česká republika. Moskva reagovala hněvivě a vzápětí vykázala ze země diplomaty všech tří zemí, v případě Česka a Polska jich vyhostila více než Praha nebo Varšava.

Česko v sobotu vyhostilo 18 ruských diplomatů, které identifikovalo jako členy ruských tajných služeb, kvůli podezření, že agenti ruské vojenské rozvědky GRU způsobili výbuchy ve skladu munice ve Vrběticích z roku 2014. Moskva to kategoricky odmítla a vyhostila dvacet pracovníků české ambasády. Eskalace ale zřejmě nekončí, ruský velvyslanec v Praze je dnes odpoledne očekáván na českém ministerstvu zahraničí.