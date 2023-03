Putin: Rusko a Čína nevytvářejí vojenské spojenectví

Moskva - Rusko a Čína nevytvářejí vojenské spojenectví a ve věci vzájemné vojenské spolupráce před veřejností nic neskrývají. Podle agentury TASS to dnes řekl ruský prezident Vladimir Putin. Učinil tak po nedávné návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskvě, na níž se oba vůdci zavázali dále utužit vztahy.

"S Čínou nevytváříme žádné vojenské spojenectví. Ano, máme spolupráci i v oblasti vojensko-technické součinnosti, neskrýváme to, ale je to transparentní, není tam nic tajného," řekl Putin v rozhovoru ve státní televizi Rossija-24. Odmítl také, že by rusko-čínská spolupráce představovala hrozbu pro Západ.

Jak Moskva, tak Peking hovořily o Siově třídenní návštěvě Ruska z počátku tohoto týdne jako o příležitosti k prohloubení deklarovaného "přátelství bez hranic" obou zemí. Prezidenti podepsali rámcové dohody o rozšíření strategického partnerství a o strategické spolupráci. Čína však dosud odmítá dodávat Rusku zbraně potřebné pro vedení války na Ukrajině.

Putin dnes naopak tvrdil, že západní mocnosti se snaží vytvořit další globální aliance, a obvinil Spojené státy a NATO, že začínají budovat novou "osu", která se do jisté míry podobá spojenectví Německa, Itálie a Japonska ve 30. letech.

Zopakoval tak svůj narativ o válce na Ukrajině, podle nějž Moskva bojuje proti zemi, kterou ovládají nacisté podporovaní západními mocnostmi ohrožujícími Rusko, uvedla agentura Reuters. Ukrajina, která byla součástí Sovětského svazu a sama utrpěla obrovské škody způsobené nacistickými vojsky, tyto paralely odmítá jako falešné záminky pro ruskou dobyvačnou válku, dodal Reuters.