Putin: Ruská ekonomika letos klesne jen asi o dvě procenta

Vladivostok (Rusko) - Ruská ekonomika v letošním roce klesne zhruba o dvě procenta, nebo o něco výrazněji. Předpověděl to dnes ruský prezident Vladimir Putin. Uvedl také, že situace na ruských finančních trzích se stabilizovala, inflace klesá a míra nezaměstnanosti se nachází na historickém minimu pod čtyřmi procenty. Rusko podle něj letos také vykáže rozpočtový přebytek, který by měl činit asi půl bilionu rublů (zhruba 200 miliard Kč).

Ruské úřady v poslední době zlepšují odhady letošního vývoje domácí ekonomiky a tvrdí, že západní sankce mají na ruské hospodářství menší dopad, než se předpokládalo. Ruský ministr hospodářství Maxim Rešetnikov například v úterý předpověděl, že hrubý domácí produkt (HDP) Ruska letos klesne o 2,9 procenta. Ještě v srpnu jeho ministerstvo předpokládalo propad o 4,2 procenta.

Důvěrný dokument ruské vlády, z něhož tento týden citovala agentura Bloomberg, ovšem varuje před hlubokými a vleklými dopady západních sankcí na ruskou ekonomiku. Materiál upozorňuje, že tlak na ruské hospodářství způsobený sankcemi se bude stupňovat a odklon Evropy od ruských energetických surovin by mohl narušit i schopnost Ruska zásobovat domácí trh.

"Rusko čelí ekonomické, finanční a technologické agresi ze strany Západu. Neexistuje jiný způsob, jak to popsat," řekl dnes Putin. "Ruské devizové a finanční trhy se stabilizovaly, inflace klesá. Míra nezaměstnanosti je na historickém minimu, pod čtyřmi procenty. Prognózy a hodnocení ekonomiky jsou nyní mnohem optimističtější než na začátku jara," dodal nicméně. "Samozřejmě ale vidíme problémy v řadě odvětví a regionů a v některých tuzemských podnicích, zejména v těch zapojených do exportu do Evropy, nebo v těch, které tam nakupují produkty," upozornil.

Putin dnes rovněž poukázal na negativní dopady protiruských sankcí na evropskou ekonomiku. "Na jaře mnoho zahraničních korporací překotně opouštělo Rusko v přesvědčení, že tato země utrpí větší škody než ostatní. Teď ale vidíme, jak se v Evropě jedna za druhou zavírají výroby a ruší pracovní místa. Jednou z hlavních příčin je samozřejmě zhoršení podnikatelských vztahů s Ruskem. Konkurenceschopnost evropských podniků klesá, protože úřady v EU je připravují o suroviny, zdroje energie a trhy," prohlásil.

Západní země podle Putina podkopávají základní pilíře světového hospodářského systému, který se vytvářel po staletí. "Na vlastní oči vidíme, jak se ztrácí důvěra v dolar, euro a libru jakožto měny, ve kterých je možné vypořádávat obchody, držet rezervy a oceňovat aktiva. Krok za krokem upouštíme od používání takovýchto nespolehlivých měn, které se samy zdiskreditovaly," prohlásil ruský prezident.