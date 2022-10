Putin řekl šéfovi MAAE, že situace kolem Záporožské JE je znepokojivá

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes řekl šéfovi Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaelovi Grossimu, že situace kolem ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny je znepokojivá. Informovala o tom agentura Reuters. Elektrárna, kterou od března okupují Rusové, je už měsíce terčem ostřelování, z něhož se vzájemně obviňují Kyjev a Moskva.

Putin dnes Grossiho přijal v Petrohradě a řekl mu, že je otevřený dialogu a je připraven diskutovat o všech záležitostech spojených s provozem Záporožské jaderné elektrárny. Grossi podle tiskového prohlášení MAAE na schůzce se šéfem Kremlu žádal vytvoření ochranné zóny kolem elektrárny. "Situace kolem Záporožské jaderné elektrárny je stále nebezpečnější a prekérnější, časté vojenské útoky mohou ohrozit jadernou bezpečnost," uvedl Grossi. "Nyní více než kdy dříve ... je potřeba vytvořit ochrannou zónu kolem elektrárny," vyzval. Podle agentury DPA mu jde o to, aby v oblasti zavládl klid zbraní, součástí plánu není demilitarizace a stažení ruských jednotek z areálu.

Šéf MAAE o situaci kolem největší jaderné elektrárny v Evropě jednal minulý týden v Kyjevě. Bylo to krátce poté, co Putin oznámil, že vládě nařídil převést toto zařízení do ruského vlastnictví. V ukrajinském hlavním městě Grossi řekl, že MAAE navzdory Putinovu dekretu elektrárnu považuje za ukrajinskou.

Ještě tento týden plánuje Grossi znovu jet do Kyjeva za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.