Putin příslíbil nebránit dodávkám ukrajinského obilí do Turecka

Soči (Rusko) - Ruský prezident Vladimir Putin na úvod dnešní porady s nejbližšími spolupracovníky z bezpečnostní rady prohlásil, že Rusko je i v případě, že by vystoupilo z dohody umožňující vývoz ukrajinského obilí, připraveno dodat do nejchudších zemí světa "celý objem obilí", jaký byl dodán z "území Ukrajiny". Uvedl také, že Rusko nebude bránit vývozu ukrajinského obilí do Turecka.

"V žádném případě a ani v budoucnu nebudeme bránit dodávkám obilí z Ukrajiny do Turecké republiky, přičemž mám na mysli neutralitu Turecka v konfliktu, mám na mysli potravinářský průmysl Turecké republiky a úsilí prezidenta (Recepa Tayyipa) Erdogana, zaměřené na zajištění zájmů nejchudších zemí," řekl Putin podle agentury TASS.

Podle agentury Interfax Putin nařídil ministerstvu obrany obnovit ruskou účast v obilné dohodě. "Požadovali jsme od ukrajinské strany ujištění a záruky, že nic podobného (jako byl sobotní útok drony na ruskou Černomořskou flotilu v Sevastopolu) se v budoucnu neodehraje a že humanitární koridory nebudou využity pro vojenské účely," řekl. Ukrajinské garance podle Putina zprostředkovalo Turecko, a proto může dát pokyn ministerstvu, aby obnovilo "plnohodnotnou účast" Ruska v obilné dohodě.