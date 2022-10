Putin připsal výbuch na Kerčském mostě ukrajinské rozvědce

Pohled na Kerčský most na snímku z 9. října 2022. Most spojující Rusko s Krymským poloostrovem o den dříve poškodila exploze.

Pohled na Kerčský most na snímku z 9. října 2022. Most spojující Rusko s Krymským poloostrovem o den dříve poškodila exploze. ČTK/AP/neuveden

Kyjev/Moskva - Za sobotní explozí na Kerčském mostě je podle ruského prezidenta Vladimira Putina ukrajinská tajná služba. Prezident, jehož citovala agentura RIA Novosti, dnes výbuch označil za teroristický čin.

Rusko dosud odpovědnost Ukrajině oficiálně nepřisoudilo. Podle ruského protiteroristického výboru oheň na mostě, který spojuje Rusko s ukrajinským Krymským poloostrovem anektovaným v roce 2014, způsobil výbuch bomby nastražené v autě. Po výbuchu se zřítila část vozovky a začaly hořet cisterny na železniční části mostu.

"Není pochyb. Je to teroristický čin, jehož cílem bylo zničit kritickou civilní infrastrukturu v Ruské federaci," řekl Putin na videu zveřejněném na kremelském účtu na telegramu.

Svůj názor na sobotní výbuch řekl na dnešním jednání se šéfem vyšetřovacího výboru Alexandrem Bastrykinem. Ten podle RIA Novosti Putina informoval o podezřelých, kteří byli zapojeni do přípravy akce.

"Zjistili jsme trasu toho kamionu. Je to Bulharsko, Gruzie, Arménie, Severní Osetie, Krasnodar. Zjistili jsme přepravce a bylo možné identifikovat podezřelé mezi těmi, kdo mohli teroristický útok připravit," řekl Bastrykin.

Za výbuchem na Kerčském mostě jsou tajné služby Ukrajiny, uvádí zdroj NYT

Sobotní explozi na Kerčském mostě spojujícím anektovaný Krymský poloostrov s Ruskem zorganizovaly ukrajinské tajné služby. S odvoláním na nejmenovaného, vysoce postaveného ukrajinského představitele o tom informoval list The New York Times (NYT). Rusko oficiálně zodpovědnost Ukrajině nepřisoudilo, Kyjev se rovněž k zodpovědnosti nepřihlásil. Incident podle analytiků amerického Institutu pro studium války (ISW) způsobí jen krátkodobý výpadek v zásobování, pravděpodobně však posílí logistické problémy Ruska.

Ukrajinské tajné služby podle zdroje amerického listu vyslaly na most nákladní vůz s nastraženou bombou. To odpovídá oficiální verzi událostí, kterou po explozi zveřejnily ruské úřady.

Odborníci ovšem v sobotu upozorňovali, že zatím nelze s jistotou určit příčinu výbuchu. Penzionovaný expert na výbušniny z britské armády serveru BBC řekl, že exploze mohla být způsobená útokem "zpod mostu". "Verze s nákladním vozem dává smysl, protože řeší problém dovozu velkého množství výbušnin," domnívá se naopak izraelský vojenský expert David Gendelman.

S vlastní teorií o viníkovi přišel i poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Ten nejprve na twitteru varoval, že výbuch na Kerčském mostě je teprve začátek. Následně ale útok komentoval slovy, že exploze byla výsledkem ruského vnitřního boje o moc mezi ruským ministerstvem obrany a tajnou službou FSB. Za útok jsou podle této verze zodpovědní sami ruští vojáci.

Ruskojazyčný server BBC připomněl, že most je přísně střežený ze vzduchu, země i moře a je 24 hodin pod dohledem kamer a dalších bezpečnostních systémů, ruských vojáků, zpravodajských služeb i speciálních jednotek ruské Černomořské flotily. Přísná opatření platí i pro všechna vozidla, která na most vjedou a podle BBC se by se kvůli možným výbušninám měl kontrolovat každý nákladní vůz.

Nejasné jsou také zatím také možné dopady incidentu na ruské vojenské zásobování. "Dokud nebude opraven, zřícený pruh silničního mostu omezí přesuny ruské armády, a některé ruské jednotky se proto budou po určitou dobu muset spoléhat na trajekty. Ruské síly budou mít pravděpodobně stále možnost přepravovat těžkou vojenskou techniku po železnici. Ruští představitelé však podle všeho posílí bezpečnostní kontroly všech vozidel cestujících přes most, což způsobí další zpoždění při přesunu ruského vojenského vybavení, personálu a zásob na Krym," píše v analýze ISW.

Analytici rovněž poznamenali, že Kreml pravděpodobně vinu za nedostatečnou ochranu mostu i jiné neúspěchy ruské armády svalí na ruské ministerstvo obrany, a odvrátí tak rozhořčení Rusů od ruského prezidenta Vladimira Putina. Ministerstvo obrany, které v sobotu jmenovalo nového velitele zodpovědného za ruské síly nasazené na Ukrajině, se k incidentu na Kerčském mostě dosud nevyjádřilo a je možné, že se tak rozhodlo z nařízení Kremlu.

Zpravodajský portál Meduza uvedl, že Putinova administrativa do ruských médií včetně státních agentur vyslala doporučení, jak o incidentu správně informovat. Návod podle serveru zahrnuje důraz na to, že most exploze nezničila, ale jen poničila silnici a část železniční tratě, nebo že už začaly práce na opravě a že spojení Ruska s Krymem zajišťuje trajekt.

Kerčským mostem v sobotu ráno otřásla exploze, po které začalo na železniční části mostu hořet několik cisteren a propadla se část silnice. Při incidentu podle ruský úřadů zahynuli tři lidé. Silniční provoz na mostě klíčovém pro zásobování ruské jižní fronty byl podle Moskvy po několikahodinovém přerušení částečně obnoven a vpodvečer bylo ohlášeno i obnovení železničního provozu. Škody na mostě zaznamenala na satelitních snímcích i americká společnost Maxar Technologies.