Putin přijme v Kremlu generálního tajemníka OSN

Kyjev - Do Moskvy dnes na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dorazí generální tajemník OSN António Guterres. Podle médií budou jednat především o vpuštění humanitární pomoci do bojových oblastí na Ukrajině, zejména do obléhaného přístavu Mariupol. Guterresova cesta vyvolala kritiku ukrajinského vedení. Šéf Pentagonu Lloyd Austin pořádá dnes v Německu setkání ministrů obrany ze spřízněných zemí, na němž se bude jednat o další vojenské pomoci Ukrajině. Na leteckou základnu Ramstein podle amerického ministerstva obrany přijedou zástupci nejméně 20 států, budou mezi nimi nejen členské země Severoatlantické aliance.

Guterres se v Moskvě nejprve sejde před polednem SELČ s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, načež je plánována tisková konference. Poté se generální tajemník OSN přesune do Kremlu na schůzku s Putinem.

V dalších dnech pak Guterres zamíří přes Polsko na Ukrajinu, kde se ve čtvrtek setká s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Také kvůli tomu, že na své cestě zavítá do Moskvy před Kyjevem, čelil Guterres kritice od řady ukrajinských činitelů.

Austin na setkání na americké základně v Německu pozval asi 40 svých protějšků nejen ze zemí NATO, podle dostupných informací jich přijede nejméně 20. Pentagon přitom opakovaně upozorňuje, že se nejedná o setkání pod hlavičkou této aliance, ačkoliv se jej zúčastní i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Za Česko se jednání zúčastní náměstek ministryně obrany Jan Havránek, který se připojí dálkově z Washingtonu.

Hlavními body jednání bude vojenská pomoc Ukrajině. Mluvčí Pentagonu John Kirby zdůrazňoval především nutnost začít hovořit o dlouhodobém výhledu těchto zásilek i celé situace na Ukrajině.