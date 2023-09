Putin při schůzce s Lukašenkem opět kritizoval USA a Západ

Soči (Rusko) - Ukrajina široce využívá kazetovou munici dodanou ze Spojených států, uvedl ruský prezident Vladimir Putin na schůzce s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem v černomořském letovisku Soči. Obvinil v této souvislosti USA, že ukrajinským prostřednictvím dělají něco, co samy pokládají za zločin.

Ruská vojska, která před více než 18 měsíci vpadla do sousední země, podle věrohodných důkazů používají kazetovou munici také. Ani Rusko, ani USA, ani Ukrajina nepodepsaly úmluvu, která užívání tohoto typu střeliva zakazuje.

"Je jedna země, která se považuje za výjimečnou. Jsou to Spojené státy," řekl dnes Putin na úvod svého jednání s Lukašenkem. "Dokonce i to, co samy pokládají za zločin, samy sobě povolují dělat. Vždyť USA používají kazetovou munici. V daném případě tak činí rukama Ukrajinců," prohlásil podle agentury TASS.

Ruský prezident, který v únoru loňského roku zavelel k agresivní válce proti Ukrajině, dnes obvinil USA z neschopnosti vést dialog a ze snahy všechny problémy řešit z pozice síly, "ať už za pomoci ekonomických sankcí, finančních omezení, hrozbami použití síly či donucením". "Snaží se druhé poučovat, ale sami to neumějí a nechtějí - nejspíše prostě nechtějí," dodal na adresu Američanů ruský prezident, který s prodlužováním války proti Ukrajině stupňuje své slovní výpady proti USA a Západu.

Naopak Rusko podle něj neohrožuje nikoho na světě. "Pokud jde o provokování, vyostřování situace, vytváření hrozeb vůči komukoliv - to my nikoho neohrožujeme. Největší hrozby, které nyní ve světě vznikají, vytvářejí vládnoucí elity (na Západě)," prohlásil Putin, který rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Podle mezinárodních organizací, včetně OSN, existují důvěryhodné důkazy o tom, že ruská vojska kazetovou munici používají od prvního dne agrese proti Ukrajině. Zakrátko tuto munici použili podle západních médií i Ukrajinci. Ti nově používají i munici dodanou ze Spojených států.

Kazetová munice v určité fázi svého letu exploduje a rozpadne se na menší nálože, které se rozptýlí v širším okolí. Nevybuchlé nálože mohou představovat nebezpečí pro civilisty i dlouho po skončení konfliktu. Na 120 zemí světa včetně Česka se přidalo k úmluvě, ve které se zavazují nepoužívat, nevyrábět ani dál neprodávat kazetovou munici. Rusko, Ukrajina ani USA ji nepodepsaly, a tak zákazem nejsou vázány. Spojené státy nicméně tvrdí, že podíl nevybuchlých menších náloží v dělostřeleckých granátech ráže 155 milimetrů, které poskytly Ukrajině, je menší než 2,5 procenta.