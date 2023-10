Putin před cestou do Číny znovu ocenil čínský mírový plán pro Ukrajinu

Peking/Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin nadále vnímá čínské návrhy na mírová jednání jako možnou cestu k ukončení války na Ukrajině. Putin, který loni v únoru válku zahájil invazí na Ukrajinu, se tak vyjádřil v rozhovoru s čínskou státní televizí CGTN před svou chystanou návštěvou Číny, kde se má v úterý a ve středu zúčastnit summitu k projektu nové Hedvábné stezky.

V poslední době se šéf Kremlu nezúčastnil několika zahraničních summitů kvůli zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) v souvislosti s deportacemi ukrajinských dětí do Ruska, 12. října se ale vypravil do Kyrgyzstánu na svou první zahraniční cestu od vydání zatykače, připomněla agentura AFP.

Čína není signatářem Římského statutu, na jehož základě Mezinárodní trestní soud vznikl, takže nemá povinnost Putina zatknout. Peking kritizuje západní sankce proti Rusku, odmítá odsoudit ruskou agresi vůči Ukrajině a tvrdí, že zastává neutrální postoj. Na jaře čínská vláda představila svůj mírový plán pro Ukrajinu, k němuž je ale řada západních zemí skeptická vzhledem k těsným vztahům Číny a Ruska.

"Doporučení Pekingu by mohla být realistickým základem mírových jednání," prohlásil Putin v rozhovoru s čínskou televizí, o němž dnes informoval Kreml. Ruský vůdce zároveň obvinil Ukrajinu, že mírovým rozhovorům brání. "Jak můžeme uspořádat jednání, když oni jednat nechtějí, a dokonce vydali dokument, který taková jednání zakazuje?" uvedl Putin na adresu Kyjeva, který opakovaně zdůraznil, že podmínkou pro zahájení jednání je stažení ruských sil z Ukrajiny.

V interview s čínskou televizí Putin rovněž vyzdvihl čínský projekt nové Hedvábné stezky, který by podle Pekingu měl zlepšit obchodní propojení mezi Asií, Evropou a Afrikou. Ve světě čínská iniciativa vyvolává kontroverzní reakce. Západní země poukazují na nedostatečnou transparentnost projektu a podezírají Peking, že chce prostřednictvím nové Hedvábné stezky především rozšiřovat svou moc. Ekonomové také varují před přílišným zadlužováním chudších států zapojených do projektu. "Někteří lidé tento projekt vnímají jako snahu Číny ostatní ovládat, ale my to vidíme jako snahu o spolupráci," řekl Putin.

Čína uvedla, že na mezinárodní fórum pořádané u příležitosti desátého výročí představení iniciativy nové Hedvábné stezky čínským prezidentem Si Ťin-pchingem přijedou zástupci asi 130 zemí.

Ruský prezident se zúčastnil i předchozích dvou fór v letech 2017 a 2019. Dnes do Pekingu přicestoval například maďarský premiér Viktor Orbán, srbský prezident Aleksandar Vučić či keňský prezident William Ruto. Ten dnes uvedl, že požádal Čínu o další půjčku ve výši jedné miliardy dolarů, navzdory stoupajícímu státnímu dluhu. Peking půjčkami pomáhá financovat výstavbu přístavů, železnic či letišť, které by měly přispět k lepšímu obchodnímu a hospodářskému propojení Asie, Evropy a Afriky.

Alexandr Gabujev z moskevského centra Carnegie agentuře AP řekl, že z čínského pohledu je "Rusko bezpečným sousedem, který je přátelský, je zdrojem levných surovin, podporuje čínské iniciativy na světové scéně a také disponuje vojenskými technologiemi, z nichž některé Čína nemá". "Pro Rusko je Čína záchranným lanem v době ruského brutálního útlaku Ukrajiny. Je to hlavní trh pro ruské zboží a je také hlavním zdrojem sofistikovaných technologií, včetně zboží dvojího použití, které míří do ruské vojenské mašinérie," prohlásil Gabujev.

"Neočekávám, že by Rusko a Čína vytvořily vojenskou alianci. Obě země jsou z hlediska bezpečnosti soběstačné, těží z partnerství, ale nepotřebují jedna od druhé bezpečnostní záruky," podotkl Gabujev. "Nevznikne žádná vojenská aliance, ale obě země budou blíže vojenský spolupracovat," dodal.