Putin pojede v pondělí na návštěvu do Minsku za Lukašenkem

Minsk - Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí pojede do Minsku na schůzku se svým běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem. Oznámila to dnes tisková služba běloruského prezidenta. Minsk je spojencem Moskvy v její válce proti Ukrajině, do bojů se však přímo nezapojuje.

Putin má při pracovní návštěvě s Lukašenkem jednat především o bezpečnostních otázkách a "vymění si názory na situaci v regionu a ve světě", uvádí se v prohlášení. Zmínka o ruské invazi na Ukrajinu v něm není.

Lukašenkův režim na začátku ruského vpádu na Ukrajinu poskytl běloruské území ruským vojskům, která se z něho přesouvala směrem na Kyjev. V současnosti Rusům poskytuje prostor pro vzdušné útoky na Ukrajinu a ruskou invazi podporuje rovněž materiálně.

Moskva a Minsk spolu před časem vytvořily společné vojenské uskupení, jen v říjnu Rusko do sousední země poslalo až 9000 vojáků a stovky kusů bojové techniky.