Putin podle německého prezidenta prodlužuje válku, ne západní zbraně

Berlín - Válku na Ukrajině neprodlužují dodávky zbraní ze Západu, ale ruský prezident Vladimir Putin, který boje může zastavit stažením svých vojáků. Dnes to v Berlíně na ústřední vzpomínkové ceremonii k prvnímu výročí ruské invaze na Ukrajinu prohlásil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. V projevu zdůraznil, že Německo je v Evropě největším poskytovatelem pomoci Ukrajině a že Kyjev může na německou podporu nadále spoléhat.

"Je to Rusko, kdo brutálně napadl sousední zemi. Je to Rusko, kdo stále posílá na Ukrajinu nové vojáky. Není to zbrojní pomoc Západu, co válku prodlužuje," řekl Steinmeier na pietní akci, kterou uspořádal ve svém sídle na berlínském zámku Bellevue společně s ukrajinským velvyslancem v Německu Oleksijem Makejevem. Mezi hosty byli mimo jiné spolkový kancléř Olaf Scholz, soudci ústavního soudu, šéfka Spolkového sněmu Bärbel Basová a hamburský primátor Peter Tschentscher, který nyní předsedá Spolkové radě.

Německý prezident uvedl, že Berlín Ukrajině pomáhá nevídaným rozsahem, a to zbrojně, ekonomicky a humanitárně. "Německo je dnes, a to včetně zbrojní pomoci, největším evropským podporovatelem Ukrajiny. Jsem si jistý, že jím i přes všechny kontroverze a někdy ostré debaty zůstane," řekl Steinmeier. Dodal, že význam podpory Ukrajiny si němečtí političtí představitelé uvědomují. "Na Německo je spolehnutí," uvedl.

"Přes milion Ukrajinců u nás našlo útočiště před válkou," řekl s tím, že Němcům je vděčný za jejich podporu. Stejně tak je podle něj Německo připraveno pomoci s poválečnou obnovou Ukrajiny a s její cestou do Evropské unie.

Steinmeier v projevu ostře kritizoval autoritářského ruského prezidenta Putina. "Kdo nechává vraždit a zabíjet, kdo ničí Ukrajinu a její města bombardováním, kdo unáší děti, kdo každý den nechává nesmyslně krvácet vlastní vojáky, na toho nikdy nebudou dějiny nahlížet jako na vítěze. Ten už prohrál," řekl.

Německý prezident se zmínil i o čínském plánu na ukončení války. "Zda chce Čína hrát konstruktivní roli, zůstává otázkou," řekl. Poznamenal, že Peking v takovém případě musí jednat nejen s Moskvou, ale i s Kyjevem.

K hostům vzpomínkové události promluvil přes video ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Německo nám pomáhá a v den vítězství bude stát stát s námi," řekl. Němcům za dosavadní podporu poděkoval a zdůraznil, že nyní je čas poskytnout další zbraně, aby se Ukrajina ubránila.

Scholz: Putin neuspěl, vsadil na rozdělení, Ukrajina je ale jednotná

Putin podle německého kancléře Olafa Scholze neuspěl. Zahájil útočnou válku a vsadil na rozdělení, způsobil ale opak. Ukrajina je jednotnější než kdy dříve a také země Evropské unie stojí při sobě. Scholz to uvedl v krátkém videu, které k prvnímu výročí války zveřejnil jeho úřad. Francouzský prezident Emmanuel Macron na twitteru Ukrajinu ubezpečil o tom, že Francie při ní nadále stojí.

"Svět po 24. únoru není stejný jako předtím," připomněl ve zhruba 2,5minutovém videu svá loňská slova Scholz, podle něhož Rusko proti Ukrajině vede neúprosnou útočnou válku, která už stála životy tisíců nevinných Ukrajinců. "Co nás všechny ohromuje, je odhodlání a odvaha Ukrajinek a Ukrajinců; to, jak brání svoji svobodu," poznamenal.

"Německo je při tom podporuje - tak silně a tak dlouho, jak to bude potřeba," zdůraznil německý kancléř. "Čím dříve si ruský prezident (Vladimir Putin) uvědomí, že nedosáhne svého imperialistického cíle, tím větší je šance na brzký konec války. Putin to má v rukou. Může válku ukončit."

Macron v krátkém vzkazu na twitteru ve francouzštině, angličtině a ukrajinštině uvedl: "Ukrajinky, Ukrajinci, Francie stojí po vašem boku. Na solidaritu, vítězství a mír."