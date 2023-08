Putin podepsal nový dekret, členové polovojenských skupin musí složit přísahu

Moskva - Dobrovolníci plnící vojenské úkoly budou muset složit přísahu před ruskou státní vlajkou, stejně jako to dělají ruští vojáci. Stanovuje to nový dekret prezidenta Vladimira Putina, o kterém dnes informovala agentura TASS. Ruská státní média o dekretu informovala dva dny poté, co při pádu letadla v Tverské oblasti nejspíš zahynul šéf soukromé Wagnerovy vojenské společnosti Jevgenij Prigožin.

Podle zveřejněného textu budou muset dobrovolníci přísahat "věrnost a loajalitu" Rusku, zavázat se k plnění rozkazů velitelů a nadřízených a rovněž přísahat, že budou "bránit nezávislost Ruské federace a její ústavní pořádek". Podle agentury TASS jde o text podobný vojenské přísaze, který se ale v některých částech liší.

Přísaha se nově týká příslušníků dobrovolnických formací a dalších osob pomáhajících armádě při plnění jejích úkolů a účastnících se speciální vojenské operace, dodala ruská státní agentura. Termínem speciální vojenská operace Moskva označuje invazi na Ukrajinu, kterou zahájila loni v únoru.