Putin podepsal dekret o jarním odvodu do armády, nastoupit by mělo 134.500 lidí

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos o jarních odvodech do armády. K vojenské službě má být od 1. dubna do 15. července povoláno 134.500 občanů Ruské federace ve věku od 18 do 27 let, oznámila agentura TASS. Ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že toto jaro bude povoláno do armády méně branců než před rokem.

"Na jaře 2021 se plánovalo povolat k vojenské službě 134.650 lidí, na podzim to bylo 127.500 lidí," připomněl na svém webu list RBK; v Rusku se branci k povinné vojenské službě trvající 12 měsíců povolávají dvakrát ročně - v jarním a podzimním termínu.

Putin na začátku války proti Ukrajině osobně sliboval, že žádní povolanci nejsou a nebudou nasazeni ve "speciální vojenské operaci", jak Rusko označuje svou válku na Ukrajině. Pak ale ministerstvo obrany přiznalo "několik případů" nasazení odvedenců. Ukrajinské úřady informují o velkém množství vojáků základní služby mezi zabitými a zajatými ruskými vojáky, což dokládají snímky a videi, připomněla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Senátorka ze sibiřské autonomní Tuvské republiky Ljudmila Narusovová už dříve uvedla, že na Ukrajině přišlo o život přinejmenším 96 odvedenců. "Z roty o síle 100 mužů zůstali naživu jen čtyři," tvrdila v parlamentní rozpravě o zákonu, který hrozí až 15 lety vězení za "lživé informace" o ruských ozbrojených silách. Její žádost o vysvětlení nechalo ruské ministerstvo obrany bez odpovědi.

Ve středu ruská média s odvoláním na petrohradské úřady napsala, že dva Rusové z Petrohradu, kteří byli povoláni k službě v armádě a následně odesláni do bojů na Ukrajině, se vrátili do vlasti. Petrohradská ombudsmanka Světlana Agapitovová uvedla, že od začátku války dostala sedm stížností od příbuzných vojáků - šest od matek a jednu od manželky - "kvůli nedobrovolnému uzavření kontraktů o službě v armádě a o předpokládaném přemístění vojáků-odvedenců na Ukrajinu".

Putinův rozkaz neposílat odvedené vojáky na Ukrajinu vojenské úřady obvykle obcházejí tím, že vojáky donutí podepsat profesionální kontrakty. Jejich vysílání do bojových jednotek může souviset s ruskými potížemi s doplňováním stavů jednotek na Ukrajině. Ukrajinský generální štáb ve středu upozornil, že vojáci v 26. tankovém pluku žádají zrušení kontraktů o službě v ruské armádě, které je donutili podepsat až po příjezdu na Ukrajinu.