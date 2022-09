Putin patrně obchází vyšší armádní velení, tvrdí analytici

Washington/Moskva - Byrokratická selhání ruské částečné mobilizace mohou nasvědčovat tomu, že ruský prezident Vladimir Putin opět obchází vyšší velení ruské armády. Ve své nejnovější zprávě o vývoji války na Ukrajině to uvedli analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW).

Nasazení mobilizovaných mužů v ohniscích bojů například na charkovské nebo chersonské frontě může podle ISW znamenat, že Putin spolupracuje přímo s veliteli v terénu, kteří pravděpodobně volají po posilách. Tím se porušuje standardní praxe, kdy nově povolaní do zbraně absolvují před vysláním na frontu přípravu.

Na vysílání některých nově mobilizovaných na místa intenzivních bojů upozornilo ve čtvrtek velení ukrajinské armády. Z poloostrova Krym například podle generálního štábu ukrajinské armády odjelo do Chersonské oblasti 2000 mobilizovaných. Vojenští komisaři na Krymu přitom podle zprávy štábu dostali instrukce, aby prioritně povolali do zbraně příslušníky menšiny Krymských Tatarů. Další jednotky čerstvě mobilizovaných a nezkušených vojáků byly bez předchozí přípravy podle stejné zprávy vyslány do Doněcké oblasti.

ISW podotkl, že už dříve zaznamenal četné případy, kdy Putin při rozhodování o postupu ruské invaze obešel vyšší velení. Děje se tak patrně proto, že šéf Kremlu nedůvěřuje ruskému ministerstvu obrany. Odporující si vyjádření kremelských představitelů a ruského ministerstva o mobilizaci mohou být také dokladem, že Putin jako vrchní velitel ozbrojených sil vydal protichůdné rozkazy.

Putin nařídil částečnou mobilizaci minulý týden ve středu. Ministr obrany Sergej Šojgu při té příležitosti uvedl, že do zbraně má být povoláno asi 300.000 rezervistů s předchozí zkušeností z armády. V některých nezávislých ruských médiích se ale objevily zprávy, že se Moskva snaží zmobilizovat přes milion lidí. Byly popsány případy, kdy předvolání před odvodovou komisi dostávali lidé víceméně náhodně, například na protestech proti mobilizaci. Ve čtvrtek Putin kritizoval chyby, které se podle něj staly během mobilizace, a volal po jejich nápravě.