Putin obvinil z poškození Krymského mostu Kyjev

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes označil poškození Krymského mostu za teroristický čin, obvinil z něj Ukrajinu a uvedl, že Moskva na něj připravuje reakci. Šéf Kremlu zároveň vyzval ke zpřísnění bezpečnostních opatření na této strategické infrastruktuře, která byla v noci vážně poškozena. Za dobu trvání ruské invaze na Ukrajinu se tak stalo už podruhé. Automobilová doprava po obou silničních částech mostu bude zřejmě obnovena k 1. listopadu, prohlásil místopředseda ruské vlády Marat Chusnullin. Železniční část mostu podle něj byla poškozena jen minimálně. Informovaly o tom agentury Reuters a TASS.

"Provoz na automobilové části byl prozatím pozastaven," uvedl Chusnullin, podle něhož jedna silniční část byla zcela zničena a bude muset být znovu postavena. Kompletně by celá silniční část mostu mohla být opravena k 1. listopadu. V polovině září by podle místopředsedy ruské vlády měla fungovat oboustranně automobilová doprava v jedné části mostu. V omezeném režimu chtějí ruské úřady otevřít Krymský most pro lehčí automobily už během následujících hodin. Ruské ministerstvo dopravy už dříve potvrdilo poškození vozovky, mostní pilíře podle něj poškozeny nebyly.

Putin útok na Krymský most mimo jiné označil za nesmyslný z vojenského hlediska, protože ho podle něj ruské síly "už dávno" nepoužívají pro vojenskou dopravu. "Je to další teroristický čin kyjevského režimu," prohlásil šéf Kremlu, na jehož popud Rusko loni v únoru vojensky napadlo Ukrajinu. "A (je) krutý, protože byli zraněni, umírali nevinní civilisté," dodal Putin. Při výbuchu na mostě přišli o život ruští manželé, kteří na anektovaný poloostrov jeli autem na dovolenou. Jejich dcera vyvázla se zraněním. Ruské útoky na Ukrajině pravidelně působí civilní oběti, zprávy o nich přicházejí téměř denně, hlášeny jsou už tisíce zabitých civilistů.

"Odpověď ze strany Ruska samozřejmě bude. Ministerstvo obrany připravuje příslušné návrhy," prohlásil dále Putin během televizního vysílání, ve kterém s dalšími ruskými představiteli hodnotil následky útoku.

Krymský či též Kerčský most o délce zhruba 19 kilometrů spojuje od roku 2018 ruskou pevninu s ukrajinským poloostrovem Krym, který Moskva v rozporu s mezinárodním právem anektovala v roce 2014. Loni v říjnu ho poškodila exploze, z níž Moskva obvinila Ukrajinu a v odvetě při náletech na ukrajinská města zabila desítky civilistů. Kyjev se k útoku na most podle agentury Reuters přiznal jen nepřímo o několik měsíců později.

Současné poničení mostu, který je důležitou tepnou pro zásobování ruských vojsk bojujících na Ukrajině, připisují ruské úřady útoku ukrajinských námořních dronů. O speciální operaci informují i ukrajinská média, Kyjev se ale tradičně zdržel oficiálního vyjádření.